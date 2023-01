Εκκένωσαν αεροδρόμιο για να πάει τουαλέτα ύποπτος για τετραπλή δολοφονία

Ολόκληρο το αεροδρόμιο του Ιλινόις εκκενώθηκε χθες για να μπορέσει να πάει τουαλέτα ο κατηγορούμενος για τέσσερις δολοφονίες Bryan Kohberger.

Φρουρούμενος από αστυνομικούς και αλυσοδεμένος, ο διδακτορικός φοιτητής εγκληματολογίας κατευθύνθηκε από ένα ιδιωτικό τζετ σε ένα Flightstar στο Champaign γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης, όπως δείχνουν φωτογραφίες που παραθέτει το TMZ.

Τουλάχιστον τρεις ένοπλοι αστυνομικοί συνόδευσαν τον Kohberger, ο οποίος φορούσε την κόκκινη φόρμα των κρατουμένων, στο μίνι pit stop της αεροπορικής εταιρείας, χώρος ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εκκενώθηκε και αυτός πλήρως, ώστε ο κατηγορούμενος να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Ακόμη και οι υπάλληλοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο ώσπου να επιβιβαστεί ξανά στην ιδιωτική του πτήση ο Kohberger.

Το μονοκινητήριο Pilatus που μετέφερε τον Kohberger στο Αϊντάχο ανεφοδιάστηκε την ώρα που έγινε η στάση στο Ιλινόις όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το τζετ φέρεται να ανήκει στην Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσυλβάνια, οι αξιωματικοί της οποίας φρουρούσαν τον Kohberger.

Ο Kohberger συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι των γονιών του στο Albrightsville. Ο ίδιος και ο πατέρας του ερευνήθηκαν από τις αρχές, ανακρίθηκαν και αφέθηκαν δύο φορές ελεύθεροι με προφορικές προειδοποιήσεις.

Ο ύποπτος εκδίδεται στο Αϊντάχο από την Πενσυλβάνια για την ακρόαση της πρώτης δίκης του καθώς αντιμετωπίσει κατηγορίες για τις δολοφονίες των φοιτητών του Πανεπιστημίου του Αϊντάχο, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle και Ethan Chapin στις 13 Νοεμβρίου.

Έκανε το διδακτορικό του στην εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο Πούλμαν της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, απόσταση κοντινή από το σημείο όπου εντοπίστηκαν δολοφονημένοι οι φοιτητές πάνω στα κρεβάτια τους, στα σπίτι όπου διέμεναν έξω από την πανεπιστημιούπολη.

Το λευκό Hyundai του Kohberger είχε γίνει από τότε το επίκεντρο της έρευνας για τη δολοφονία. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση και τη φερόμενη εμπλοκή του Kohberger θα αποκαλυφθούν όταν κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο στο Αϊντάχο, μετά την οποία οι εισαγγελείς μπορούν να εκδώσουν την πιθανή ένορκη κατάθεσή του.

