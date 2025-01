Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν για την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Γάζας, καθώς άρχισε σήμερα το πρωί, η εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Μερικοί πανηγύριζαν, άλλοι επισκέφτηκαν τους τάφους των συγγενών τους, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που επέστρεψαν στα σπίτια τους.

“Αισθάνομαι ότι τουλάχιστον βρήκα λίγο νερό να πιω, αφού είχα χαθεί στην έρημο για 15 μήνες. Νιώθω ζωντανή ξανά”, δήλωσε η Άγια, μία εκτοπισμένη γυναίκα από την πόλη της Γάζας, που είχε βρει καταφύγιο στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας για περισσότερο από έναν χρόνο, ανέφερε η ίδια στο Reuters μέσω μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Members of Al-Qassam Brigades participated in celebrations in the streets of Khan Younis in southern Gaza following the implementation of the cease-fire agreement between Israel and Hamas ⤵️ pic.twitter.com/2FwCWtcsEs