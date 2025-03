Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης για τον Ιμάμογλου - «Έχουν κουραστεί από την τυραννία Ερντογάν»

Χιλιάδες Τούρκοι πολίτες, έχουν κατακλύσει από το πρωί την Κωνσταντινούπολη, διαδηλώνοντας υπέρ του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Εικόνες και βίντεο από την ογκώδη διαδήλωση για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, αποτυπώνουν τους διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει την περιοχή Μάλτεπε, στα παράλια της ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο ακόμη και για 1.000.000 διαδηλωτές.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, όπως «Δικαιοσύνη», «κυβέρνηση παραιτήσου», «όλοι μαζί ή κανείς», με τον δήμαρχο της Άγκυρας να μιλά για εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους.

The most crowded protests of Turkish history against Erdogan's government held in Maltepe district of İstanbul. pic.twitter.com/JNPTiXwOEK

Το παρών έδωσαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας η σύζυγoς, ο γιος και οι γονείς του έκπτωτου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ, έκανε λόγο για δημοκρατική επανάσταση και ανακοίνωσε επίσημα ότι υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές -όποτε κι αν γίνουν αυτές- θα είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος εξήγησε πως επιθυμεί η δίκη του να μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση.

🇹🇷 #Turkey: scenes from #Istanbul’s opposition rally, where hundreds of thousands protest the arrest of Mayor Ekrem #İmamoğlu.

Also İmamoğlu’s family went on stage, waving to the massive crowd at the opposition rally in #Istanbul. pic.twitter.com/JFiFowsHiR