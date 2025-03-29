Ιμάμογλου: Διαδηλωτές κατακλύζουν και σήμερα την Κωνσταντινούπολη - Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 1.000.000

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαδηλώσεις στην Τουρκία, για την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Από το πρωί του Σαββάτου, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Μάλτεπε, στα παράλια της ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όπως διακρίνεται σε δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα social media από τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές έχουν κατακλύσει την πόλη, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο ακόμη και για 1.000.000 διαδηλωτές.

Türkiye'nin en kalabalık MİTİNGİ

Miting alanı, arka tarafı, ön taraf full dolu

Sahil kenarı full dolu

Alana giriş kısmında ki sahil yolu geliş gidiş 6 şeritli yol full dolu

Maltepe meydandan hala insan seli alana doğru yürüyor.

Ağlamamak mümkün değil#maltepemitingi#maltepe pic.twitter.com/ooGGozgG4U — ᴄɪʜᴀɴ 🐾 (@cio_han) March 29, 2025

Maltepe’ye yürümek için hazırlanıyoruz!



Bugün Maltepe halkın en coşkulu sesiyle yankılanacak! İradesine sahip çıktı diye polis saldırısına maruz kalan tüm yurttaşlar için; tek bir gerekçe bile gösterilmeden tutuklanan, gözaltına alınan tüm gençler için buradayız.… pic.twitter.com/GyyMvEAq2x — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) March 29, 2025

Ne güzelsin İSTANBUL MALTEPE❤️🇹🇷

Lütfen artık bu gençleri,kadınları ve halkı görün artık görün! #maltepemitingi pic.twitter.com/oPgWGJ7Ako — Deniz Seki (@denizsekireal) March 29, 2025

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως παρότι είναι η τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού, ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδωσε το παρών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Maltepe'ye yürüyoruz!

Günlerdir tüm İstanbul'u inleten halkın iradesi burada. Hep birlikte yürüyoruz!#SesVerTürkiye #MaltepeMitingi pic.twitter.com/Kd1PcfE04c — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) March 29, 2025

🇹🇷Pari raté, évidemment ! Il y a foule au meeting pro İmamoğlu de Maltepe #Istanbul- sous le soleil pour ce 1er jour de congé en Turquie. Les manifestants arrivent en masse, mais les transports sont bondés #marmaray #maltepemitingihttps://t.co/2fxVXRlCS6 pic.twitter.com/ib4Sy5bwo0 — Yol (@Yollar9) March 29, 2025

İstanbul Maltepe'de 7'den 70'e binlerce kişi toplandı, alana girişler devam ediyor



DW Türkçe mitingi yerinde takip ediyor#maltepemitingi #maltepe pic.twitter.com/oYvk1GhGEz — DW Türkçe (@dw_turkce) March 29, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες ώρες πριν, το βράδυ της Παρασκευής, εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ενώ οι διαδηλώσεις είναι βέβαιο πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

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