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Ιμάμογλου: Διαδηλωτές κατακλύζουν και σήμερα την Κωνσταντινούπολη - Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 1.000.000

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαδηλώσεις για τη σύλληψη και την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιμάμογλου: Διαδηλωτές κατακλύζουν και σήμερα την Κωνσταντινούπολη - Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 1.000.000 Facebook Twitter
Φωτ. από τις σημερινές διαδηλώσεις για την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου / X
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Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαδηλώσεις στην Τουρκία, για την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Από το πρωί του Σαββάτου, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Μάλτεπε, στα παράλια της ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όπως διακρίνεται σε δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα social media από τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές έχουν κατακλύσει την πόλη, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο ακόμη και για 1.000.000 διαδηλωτές.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως παρότι είναι η τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού, ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδωσε το παρών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες ώρες πριν, το βράδυ της Παρασκευής, εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ενώ οι διαδηλώσεις είναι βέβαιο πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Διεθνή

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