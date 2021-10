Πόσες φορές δεν έχουμε θέσει στον εαυτό μας το ερώτημα «ακολουθώ τελικά την καριέρα που θα ήθελα»;

Πρόκειται για ένα ερώτημα, η απάντηση του οποίου πολλές φορές κρύβεται κάπου εκεί ανάμεσα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και της ρουτίνας, καθώς οι επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν να θέτουμε συχνά αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι.

Στο νέο βιβλίο «Τhe Long Game: Ηow to Be o Long-Term Thinker in a Short-Term World», που δημοσιεύθηκε από το Ηarvard Business Review το φετινό φθινόπωρο, η συγγραφέας και καθηγήτρια Ντόρι Κλαρκ προσφέρει μία διαφορετική οπτική. Προτείνει ότι οι περισσότεροι από εμάς θα πρέπει να σκεφτούμε πιο βαθιά και πιο προληπτικά για το πού ακριβώς βαδίζουμε.

Κάποιοι άνθρωποι βαδίζουν σε μονοπάτια που θα οδηγήσουν σε ανεκπλήρωτους στόχους, με αποτέλεσμα να αισθανθούν αποτυχημένοι αν δεν προχωρήσουν στις σωστές κινήσεις, αναφέρει η Κλαρκ, ενώ πάλι άλλοι σπεύδουν να κάνουν αλλαγές, χωρίς να καταλήξουν στο στόχο που είχαν βάλει.

Η συγγραφέας και καθηγήτρια υπογραμμίζει κάποια σημαντικά σημεία στα οποία μας καλεί να δώσουμε προσοχή, θέτοντας ταυτόχρονα στον εαυτό μας κάποια ερωτήματα:

– Πολύ συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία κατάσταση που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, επειδή είναι περίπλοκη. «Πώς θα αυξήσω τις πωλήσεις κατά 20% το επόμενο έτος;» ή «Θα πρέπει να μείνω σε αυτή τη δουλειά ή να κάνω κάτι άλλο;». Αντί όμως να κάνουμε μία παύση και να αρχίσουμε να θέτουμε στον εαυτό μας όλες αυτές τις άβολες και δύσκολες ερωτήσεις, συνήθως είναι για εμάς πολύ πιο εύκολο να βάζουμε κάτω το κεφάλι και να συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτό που κάνουμε.

– Στη σύγχρονη Δυτική κοινωνία, η εργασία έχει καταλήξει να δίδει νόημα στη ζωή πολλών ανθρώπων. Αν αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο ή ότι δεν προοδεύουμε όσο θα θέλαμε, αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά άβολο και να μας προκαλέσει διάφορα προβλήματα.

– Αν έχουμε αρκετά κίνητρα θα φθάσουμε τους στόχους μας, αλλά μπορεί να μας κάνει να αισθανθούμε άβολα στην περίπτωση που αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι οι στόχοι μας ήταν λάθος.

Γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με την Κλαρκ, το πρώτο ερώτημα που πρέπει πραγματικά να αναλυθεί είναι εάν ο στόχος είναι εγγενής ή εξωγενής. «Επιδιώκω αυτό το στόχο επειδή είναι κάτι που έχει σημασία για εμένα ή απλά ακολουθώ αυτά που ορίζει η κοινωνία;» Αν μπορεί να απαντήσει κάποιος σε αυτό το ερώτημα, τότε θα ανακαλύψει πριν είναι αργά αν ο στόχος που έχει θέσει είναι ο σωστός.

Η κοινωνία πρεσβεύει ότι ο καθένας πρέπει να βρει αυτό που πραγματικά αγαπάει Ωστόσο, όπως σημειώνει η καθηγήτρια, αυτή η λογική μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχει κάποιος το περιθώριο να ανακαλύψει μόνος του τι του αρέσει και σε τι είναι καλός, αν απαντήσει στην εξής ερώτηση: «Τι μου φαίνεται ενδιαφέρον;» Συνολικά, πρέπει να «παίρνουμε τα πράγματα πιο ελαφρά» όσο βρισκόμαστε στη φάση της ανακάλυψης.

Γενικά, καλό είναι ο καθένας να θέτει συχνά το ερώτημα στον εαυτό του: «Τι είναι κάτι που μπορώ να κάνω σήμερα που θα κάνει το αύριο πιο εύκολο ή καλύτερο;».

Με πληροφορίες από CNBC