Είδε το «Spider-Man: No Way Home» 292 φορές και (ξανά) έσπασε το ρεκόρ Γκίνες

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα έσπασε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες αφού παρακολούθησε το «Spider-Man: No Way Home» 292 φορές.

Ο Ramiro Alanis έχει καταρρίψει στο παρελθόν αντίστοιχο ρεκόρ όταν το 2019 παρακολούθησε το «Avengers: Endgame» 191 φορές.

Αλλά το 2021, ο Arnaud Klein τον νίκησε βλέποντας το «Kaamelott: First Installment» 204 φορές, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες.

Για να κερδίσει ξανά τον τίτλο, ο Alanis πέρασε συνολικά 720 ώρες, παρακολουθώντας την τελευταία ταινία του Spiderman μεταξύ 16 Δεκεμβρίου 2021 και 15 Μαρτίου 2022.

Τις πρώτες εβδομάδες για να καταρρίψει το ρεκόρ, χρειάστηκε να παρακολουθεί πέντε διαδοχικές προβολές κάθε μέρα.

Ο Alanis υπολογίζει ότι ξόδεψε περίπου 3.400 δολάρια για κινηματογραφικά εισιτήρια κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που χρειάστηκαν για να σημειώσει το ρεκόρ.

Ο ίδιος είπε ότι κυνήγησε το ρεκόρ προς τιμήν της αείμνηστης γιαγιάς του, Juany. «Ήταν η νούμερο 1 φαν μου και θέλω να παραμείνω κάτοχος του ρεκόρ», ανέφερε.

Οι όροι για την κατάρριψη του ρεκόρ υπαγορεύουν ότι «η ταινία πρέπει να παρακολουθείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα».

Έτσι ο Alanis δεν μπορούσε να κοιμηθεί, να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του ή ακόμα και να πάει στην τουαλέτα ενώ παρακολουθούσε την ταινία.

Οι εκατοντάδες προβολές έκαναν τον Alanis ειδικό στο σενάριο της ταινίας, λέγοντας στα Γκίνες ότι πλέον είναι σε θέση «να απαγγείλει τους διαλόγους της ταινίας».



Χάρη στον Alanis και άλλους θεατές, το «Spider-Man: No Way Home» μετρά πάνω από 1 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις.

