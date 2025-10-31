«Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»: Η NASA απαντά στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν

Ο επικεφαλής της NASA, Σον Ντάφι, απάντησε στην Κιμ Καρντάσιαν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της ότι «η προσελήνωση του 1969 ήταν fake».

Στο επεισόδιο της Πέμπτης του ριάλιτι «The Kardashians», η Κιμ Καρντάσιαν εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η διαστημική αποστολή του 1969 πραγματοποιήθηκε ποτέ, σημειώνοντας πως της αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις και λίγες ώρες μετά τη μετάδοση του επεισοδίου, ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Σον Ντάφι, αποφάσισε να απαντήσει προσωπικά στη διάσημη τηλεπερσόνα.

Συγκεκριμένα προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ στην οποία επισήμανε την Κιμ Καρντάσιαν και έγραψε χαρακτηριστικά «Ναι, έχουμε πάει στη Σελήνη στο παρελθόν… 6 φορές. Και το καλύτερο απ’ όλα: το πρόγραμμα της NASA «Artemis» επιστρέφει. Κερδίσαμε την προηγούμενη διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή».

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι του αρέσει ο ενθουσιασμός της για την αποστολή «Artemis» στη Σελήνη και την προσκάλεσε στην επικείμενη εκτόξευση της αποστολής στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι.

Δεν είναι σαφές γιατί αποφάσισε να σχολιάσει ειδικά αυτή τη δήλωση, καθώς οι θεωρίες ότι η προσελήνωση ήταν σκηνοθετημένη ή ψεύτικη αποτελούν εδώ και δεκαετίες αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού.

Με πληροφορίες από Guardian