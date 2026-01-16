«Έχεις πάνω σου έναν πύθωνα 2,5 μέτρων»: Το επεισοδιακό ξύπνημα ζευγαριού στην Αυστραλία

Ένα ξύπνημα που δύσκολα θα ξεχάσει έζησε ένα ζευγάρι στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, όταν μέσα στη νύχτα διαπίστωσε ότι στο κρεβάτι του είχε τρυπώσει ένας πύθωνας μήκους περίπου 2,5 μέτρων.

Μιλώντας στο BBC, η Ρέιτσελ Μπλουρ περιέγραψε πως, μισοκοιμισμένη, άπλωσε το χέρι της νομίζοντας ότι χαϊδεύει τον σκύλο της. Σχεδόν αμέσως κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά: αντί για τρίχωμα άγγιζε κάτι λείο και γλιστερό.

Όταν ο σύντροφός της άναψε το φωτιστικό, κατάλαβε πώς ένα φίδι ήταν κουλουριασμένο πάνω στο στήθος της. «Αγάπη μου, μην κουνηθείς. Έχεις πάνω σου έναν πύθωνα 2,5 μέτρων», της είπε.

Εκείνος την προέτρεψε να μείνει ακίνητη, ενώ η ίδια φρόντισε πρώτα να βγουν τα σκυλιά από το δωμάτιο, φοβούμενη ότι μια απότομη αντίδραση θα μπορούσε να κάνει την κατάσταση ανεξέλεγκτη.

Με τα ζώα έξω, η Μπλουρ άρχισε να ξεγλιστρά αργά από τα σκεπάσματα. Όπως λέει, προσπαθούσε να κινηθεί όσο πιο ήρεμα γινόταν, αναρωτώμενη αν αυτό που ζούσε ήταν πραγματικό. Εκτιμά ότι ο πύθωνας πέρασε από τα εξωτερικά παντζούρια του παραθύρου και κατέληξε στο κρεβάτι.

Facebook Twitter Φωτ: Rachel Bloor

Αφού βγήκε από κάτω του, τον καθοδήγησε προσεκτικά προς το άνοιγμα απ’ όπου είχε μπει. Σύμφωνα με την ίδια, το φίδι ήταν τόσο μεγάλο ώστε ακόμη κι όταν είχε κουλουριαστεί πάνω της, μέρος της ουράς του παρέμενε έξω από το παράθυρο. Όταν τελικά το έπιασε, δεν έδειξε ιδιαίτερα ταραγμένο.

Η Μπλουρ εμφανίστηκε ψύχραιμη, εξηγώντας ότι μεγάλωσε σε αγροτική περιοχή όπου τα φίδια είναι συνηθισμένα και ότι η ηρεμία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καθοριστική.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς. Ο πύθωνας ήταν πύθωνας χαλιού (carpet python), μη δηλητηριώδες είδος που συναντάται συχνά στις παράκτιες περιοχές της χώρας και τρέφεται κυρίως με μικρά ζώα, όπως πουλιά.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βρήκαν οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι - Τι κάνουμε αν συναντησούμε φίδι στην πόλη