Επίθεση Ισραήλ στη Ράφα με 45 νεκρούς Παλαιστίνιους- Οργή Μακρόν, «τραγικό λάθος» λέει ο Νετανιάχου 

Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το χτύπημα του Ισραήλ σε καταυλισμό εκτοπισμένων αμάχων στη Ράφα όπου ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων από την αεροπορική επιδρομή έχει φτάσει τους 45.

Η επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Ταλ αλ-Σουλτάν στη Ράφα, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν χερσαία επίθεση στα ανατολικά της Ράφα πριν από δύο εβδομάδες.

Περισσότεροι από τους μισούς από τους 45 νεκρούς ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας στη Γάζα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στην πυρκαγιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα.

Επίθεση Ισραήλ στη Ράφα με 45 νεκρούς Παλαιστίνιους

Ο ανώτατος στρατιωτικός εισαγγελέας του Ισραήλ χαρακτήρισε την αεροπορική επιδρομή «πολύ σοβαρή» και είπε ότι διεξάγεται έρευνα. O Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, μετά το χτύπημα κατά των αμάχων στη Ράφα είπε: «Από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπώ Ισραήλ, θα λέω ‘’ η κυβέρνηση Νετανιάχου’’ γιατί η κυβέρνηση είναι που παίρνει τέτοιες αποφάσεις».

Horrified by news coming out of #Rafah on Israeli strikes killing dozens of displaced persons, including small children. I condemn this in the strongest terms.



There is no safe place in Gaza. These attacks must stop immediately. ICJ orders & IHL must be respected by all parties.