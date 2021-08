Ένα 8χρονο αλπακά, ο Τζερόνιμο, το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο μιας νομικής διαμάχης με τη βρετανική κυβέρνηση, υποβλήθηκε σε ευθανασία σήμερα παρά την εθνική εκστρατεία από πολίτες για να σωθεί.

Το ζώο είχε βρεθεί δύο φορές θετικό σε φυματίωση των βοοειδών. Ωστόσο, η ιδιοκτήτριά του αμφισβητούσε τα αποτελέσματα και κινήθηκε νομικά για να μην προχωρήσουν οι αρχές στην απόφαση για ευθανασία.

Τα βίντεο έδειξαν το κτηνιατρικό προσωπικό με μπλε φόρμες, μάσκες και γυαλιά, με αστυνομική συνοδεία να φτάνουν στο αγρόκτημα στη δυτική Αγγλία όπου ζούσε το ζώο και να το απομακρύνουν.

Η εντολή να υποβληθεί σε ευθανασία οδήγησε την ιδιοκτήτριά του, την Έλεν Μακντόναλντ να κάνει έκκληση στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τη σύζυγό του Κάρι να δείξουν έλεος.

Ακολούθησαν διαδηλώσεις που ζητούσαν δικαιοσύνη για τον Τζερόνιμο. Οι διαδηλωτές τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίστηκαν στο αγρόκτημα της Μακντόναλντς για να προστατεύσουν το αλπακά από το κλιμάκιο που θα εκτελούσε την εντολή ευθανασίας.

Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι είχαν υπογράψει αίτημα να σωθεί το ζώο.

«Το μολυσμένο ζώο μεταφέρθηκε από τον χώρο που ζούσε και υποβλήθηκε σε ευθανασία από το προσωπικό του Οργανισμού Υγείας Ζώων και Φυτών (APHA) ως απαραίτητο μέτρο για τον έλεγχο της εξάπλωσης της φυματίωσης των βοοειδών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων.

Η φυματίωση των βοοειδών είναι μια χρόνια βακτηριακή ασθένεια των βοοειδών, που επηρεάζει περιστασιακά άλλα είδη θηλαστικών. Μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης μη παστεριωμένου γάλακτος.

Η Μακντόναλντ, κτηνίατρος η ίδια, είπε ότι το αλπακά ήταν αρνητικό στην ασθένεια όταν μεταφέρθηκε από τη Νέα Ζηλανδία και πιστεύει ότι η διάγνωση της κυβέρνησης είναι ψευδώς θετική. Ξόδεψε χιλιάδες λίρες καθώς κινήθηκε νομικά εναντίον της απόφασης ευθανασίας της κυβέρνησης σε μία τελικά αποτυχημένη δικαστική μάχη για να σώσει το ζώο.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού είπε ότι είναι πολύ στενάχωρο να χάνει κάποιος ένα ζώο.

«Μεταφέρουμε τα συλλυπητήριά μας στην κα. Μακντόναλντ και τους άλλους ιδιοκτήτες, τα ζώα των οποίων έχουν πληγεί από αυτήν την τρομερή ασθένεια», είπε.

