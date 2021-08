Χιλιάδες Βρετανοί ζητούν να μην θανατωθεί ένα αλπακά: «Δικαιοσύνη για τον Τζερόνιμο»»

Χιλιάδες Βρετανοί ζητούν από τον Μπόρις Τζόνσον να προστατεύσει ένα αλπακά, που διαγνώστηκε θετικό στη φυματίωση των βοοειδών και καταδικάστηκε σε θανάτωση.

Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι υπέγραψαν ένα αίτημα με το οποίο ζητούν τη διάσωση του Τζερόνιμο, ενός αλπακά έξι ετών, το οποίο έχει λάβει επίσης τη στήριξη του Στάνλεϊ Τζόνσον, του πατέρα του επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

«Δικαιοσύνη για τον Τζερόνιμο» και «Ένα νέο τεστ, όχι ο θάνατος» έγραφαν μεταξύ άλλων τα πλακάτ που κρατούσαν δεκάδες άνθρωποι, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα στην πορεία έως τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Κατά την εισαγωγή του από τη γενέτειρά του τη Νέα Ζηλανδία, πριν από τέσσερα χρόνια, το αλπακά υποβλήθηκε σε τέσσερις δερματικές δοκιμασίες, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν αρνητικό για τη φυματίωση των βοοειδών.

Όμως, στη Βρετανία, υποβλήθηκε σε δύο αιματολογικά τεστ και μια δερματική δοκιμασία, τα οποία βγήκαν όλα τους θετικά, με αποτέλεσμα οι αρχές να διατάξουν τη θανάτωση του ζώου. Η ιδιοκτήτριά του Έλεν Μακντόναλντ ζήτησε να διεξαχθεί ένα νέο τεστ, καταγγέλλονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Good morning @BorisJohnson George Eustice (not available on Twitter) & @DefraGovUK , I hope you are well . Quick question , what do you think will happen if #Geronimo is euthanised today & the pm shows he doesn’t have bTB ? Won’t that be a PR and policy disaster ? #savegeronimo pic.twitter.com/o2NcdqXS7S