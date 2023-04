Έφτιαξαν προτομή του βασιλιά Καρόλου από σοκολάτα- Σε φυσικό μέγεθος

Ομάδα από ζαχαροπλάστες στη Βρετανία έφτιαξε την προτομή του βασιλιά Καρόλου από λιωμένη σοκολάτα.

Η προτομή του βασιλιά Καρόλου είναι σε φυσικό μέγεθος και έχει κατασκευαστεί από περισσότερα από 17 λίτρα λιωμένης σοκολάτας.

Το γλυπτό με την προτομή του βασιλιά Καρόλου ζυγίζει πάνω από 23 κιλά και δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας περίπου 2.875 σοκολάτες.

Χρειάστηκαν τέσσερις εβδομάδες για να φτιαχτεί και δείχνει τον βασιλιά Κάρολο με τη στολή που αναμένεται να φορέσει στην τελετή της στέψης του στις 6 Μαΐου.

Για τη διακόσμηση της προτομής του χρησιμοποιήθηκαν μινιατούρες από μπάρες σοκολάτας ενώ δημιουργοί είναι μία ομάδα σοκολατοποιών και κατασκευαστών μοντέλων για την εταιρεία ζαχαροπλαστικής Mars Wrigley's με έδρα το Slough.

Σχεδιάστηκε για να απεικονίζει τον βασιλιά Κάρολο Γ' όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εικόνα που σύντομα θα κοσμεί γραμματόσημα και χρήματα.

Η Emily Owen, ιδιοκτήτρια της σοκολατοποιίας δήλωσε πως «Η ομάδα μελέτησε για ώρες πλάνα του βασιλιά Καρόλου για να καταγράψει την πραγματική του ομοιότητα και αυτή είναι απίστευτη».

Η προτομή πρόκειται να εκτεθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Slough.

Ο Κάρολος, ο οποίος θα στεφθεί βασιλιάς στις 6 Μαΐου, θα είναι ο 40ος βασιλεύων μονάρχης που στέφεται στο αβαείο του Γουέστμίνστερ από το 1066.

