Βασιλιάς Κάρολος: Χορτοφαγική κις λορέν θα προσφέρει στη στέψη του

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, ανακοίνωσαν ότι στην στέψη του στις 6 Μαΐου θα προσφέρει στους παρευρισκόμενους κις λορέν με σπανάκι, φασόλια και εστραγκόν.

Η «κις λορέν της στέψης» του βασιλιά Καρόλου θα σερβιριστεί εβδομήντα χρόνια μετά το «κοτόπουλο της στέψης» που είχε προσφέρει η βασίλισσα Ελισάβετ στην ενθρόνισή της το 1953

Αυτή η συνταγή επιλέχθηκε από τον Κάρολο και την Καμίλα, παρουσιάζοντάς την σε βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

Εκτός από σπανάκι, βρασμένα φασόλια και εστραγκόν, η συνταγή περιλαμβάνει γάλα, κρέμα γάλακτος, αυγά και, φυσικά, τυρί τσένταρ. Είναι ένα πιάτο που «προσαρμόζεται εύκολα στα διαφορετικά γούστα και προτιμήσεις του καθενός» ενώ μπορεί να φαγωθεί «ζεστό ή κρύο, με πράσινη σαλάτα και πατάτες», όπως αναφέρουν. Σημειώνεται, ότι η κις λορέν δεν συνηθίζεται στην Βρετανία.

Είναι άγνωστο προς το παρόν αν η χορτοφαγική κις λορέν του Καρόλου και της Καμίλας θα γνωρίσει την ίδια επιτυχία με το κοτόπουλο με κρεμώδη σως κάρυ της Ελισάβετ, το οποίο θεωρείται πλέον κλασικό πιάτο της βρετανικής γαστρονομίας και το βρίσκει κανείς ακόμη και στα σουπερμάρκετ.

Introducing… Coronation Quiche!



Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP