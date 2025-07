Έφαγε 70 χοτ ντογκ και μισό σε 10 λεπτά: Ποιος είναι ο νικητής στον πιο διάσημο διαγωνισμό υπερφαγίας

Σε μια από τις πιο παράξενες αλλά καθιερωμένες παραδόσεις της Ηνωμένες Πολιτείες, ο Joey Chestnut στέφθηκε ξανά νικητής στον ετήσιο διαγωνισμό κατανάλωσης χοτ ντογκ του Nathan’s, που διεξάγεται κάθε 4η Ιουλίου στο Coney Island της Νέας Υόρκης.

Ο διαγωνισμός, στον οποίο οι συμμετέχοντες προσπαθούν να φάνε όσο το δυνατόν περισσότερα χοτ ντογκ μέσα σε δέκα λεπτά, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη λαϊκή κουλτούρα των ΗΠΑ. Φέτος, ο 41χρονος Chestnut, ο πιο διάσημος και πολυνίκης διαγωνιζόμενος στην ιστορία του θεσμού, επέστρεψε θριαμβευτικά, καταναλώνοντας 70,5 χοτ ντογκ και κερδίζοντας τον 17ο τίτλο του.

Η φετινή του επιστροφή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Chestnut είχε αποκλειστεί από την περυσινή διοργάνωση λόγω εμπορικής συνεργασίας του με εταιρεία vegan προϊόντων.

Ο προηγούμενος νικητής Patrick Bertoletti, ο οποίος φέτος κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 46,5 χοτ ντογκ, παραδέχθηκε ότι η παρουσία του Chestnut προσθέτει βάρος και κύρος στη διοργάνωση. «Η περυσινή μου νίκη δεν ήταν πλήρης χωρίς τον Joey», δήλωσε.

JOEY CHESTNUT'S DOMINANCE CONTINUES 🐐 Chestnut downs 70.5 hot dogs to win his 17th Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest title 🏆 🌭 pic.twitter.com/B3TMBrayZ7

Ο ίδιος ο Chestnut δεν έφτασε το προσωπικό του ρεκόρ, τα 76 χοτ ντογκ το 2021, αλλά εξέφρασε ικανοποίηση για την επιστροφή του. «Αγαπώ αυτή τη διοργάνωση και είμαι χαρούμενος που είμαι ξανά εδώ», ανέφερε μετά τον αγώνα.

Στην κατηγορία των γυναικών, η Miki Sudo συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της, κερδίζοντας για 11η φορά με 33 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά. Η 39χρονη από τη Φλόριντα κατέχει και το σχετικό παγκόσμιο ρεκόρ με 51 χοτ ντογκ το 2024.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα, με εξαιρετικό κοινό», δήλωσε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι φέτος τα ψωμάκια φάνηκαν πιο χορταστικά από άλλες χρονιές.

MIKI SUDO REMAINS UNDEFEATED 🌭



Sudo downs 33 hot dogs to capture her 11th title at Nathan's Hot Dog Eating Contest! 🏆 pic.twitter.com/RfnXIrd2gJ