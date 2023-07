Έφαγε 62 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά και κέρδισε για 16η φορά τον τίτλο

Πρωταθλητής των χοτ ντογκ αναδείχτηκε για μια ακόμα φορά ο Τζόι Τσεστνατ, καθώς κατάφερε να φάει 62 από αυτά μέσα σε δέκα λεπτά, δηλαδή σχεδόν ένα κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Ο 39χρονος Τζόι Τσεστνατ από την Ιντιάνα άφησε κατά πολύ πίσω τους αντιπάλους του και κέρδισε για 16η φορά - 7η φορά από το 2016 - τον διαγωνισμό με τα χοτ ντογκ που παραδοσιακά διεξάγεται κάθε 4η Ιουλίου. Δεύτερος αναδείχτηκε ο Τζέφρι Έσπερ, με μόλις 49 χον ντογκ σε δέκα λεπτά.

Πάντως, δεν έσπασε το ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος ο Τζόι Τσεστναν. Η κακοκαιρία - που υπήρξε αφορμή να καθυστερήσει ο διαγωνισμός - δεν του επέτρεψε να σπάσει το φράγμα των 76 χοτ ντογκ.

Not even a weather delay can stop Joey Chestnut 😤



