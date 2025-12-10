Έδιωξαν από συναυλία της Lady Gaga τον άνδρα που είχε ορμήσει πάνω στην Αριάνα Γκράντε

Το περιστατικό με την Αριάνα Γκράντε είχε σημειωθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη και στη συνέχεια απελάθηκε από τη χώρα

Ο 26χρονος Αυστραλός που είχε φυλακιστεί και στη συνέχεια απελαθεί από τη Σιγκαπούρη για επίθεση στην Αριάνα Γκράντε, απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga στη χώρα του.

Ο 26χρονος μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ανέφερε ότι «αποβλήθηκε» από το Suncorp Stadium στο Μπρισμπέιν το βράδυ της Τρίτης, πριν ξεκινήσει η συναυλία της Lady Gaga.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός που έχει ιστορικό διατάραξης συναυλιών και εκδηλώσεων με διάσημους, καταδικάστηκε τον προηγούμενο μήνα σε εννέα ημέρες φυλάκιση από δικαστήριο της Σιγκαπούρης και απελάθηκε από τη χώρα, για το περιστατικό με την Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good».

Στο βίντεο που έγινε viral, καταγράφεται να παρακάμπτει τους φωτογράφους και να ορμά προς την Aριάνα Γκράντε, ενώ το καστ της ταινίας κατέβαινε έναν διάδρομο περικυκλωμένο από θαυμαστές.

Cynthia doing a better job at protecting Ariana than the security guards 😭 pic.twitter.com/Ts1p9kOUQQ — ؘ (@HitsAndCharts) November 13, 2025

Στο δικαστήριο δήλωσε ότι «δε θα το ξανακάνει» και πράγματι στη συναυλία στο Μπρισμπέιν δεν δημιούργησε προβλήματα. Όμως παρ' όλα αυτά απομακρύνθηκε λόγω του ιστορικού του για δημόσιες αναταραχές. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, απαθανάτιζαν τους σεκιούριτι να τον οδηγούν εκτός χώρου, με το κοινό να χειροκροτεί αλλά και να γιουχάρει.

The individual who grabbed Ariana Grande at the ‘Wicked For Good’ Singapore premiere was kicked out of Lady Gaga’s Brisbane show despite attempting to disguise themselves. pic.twitter.com/4kHlWBkrnv — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 9, 2025

Η διοίκηση του σταδίου ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί πως «ένας γνωστός επαναλαμβανόμενος παραβάτης θα μπορούσε να προσπαθήσει να παραβρεθεί και να διαταράξει τη συναυλία» της Lady Gaga, η οποία βρίσκεται περίπου στη μέση της περιοδείας Mayhem World Tour.

«Στο όνομα της ασφάλειας της καλλιτέχνιδας, αυτό το άτομο κρίθηκε επικίνδυνο και δεν επιτράπηκε η είσοδός του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος περιγράφει τον εαυτό του ως «Troll Most Hated» και συχνά εισβάλλει σε συναυλίες ή εκδηλώσεις.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιλαμβάνονται βίντεο όπου διακόπτει άλλες εκδηλώσεις διασήμων, όπως όταν ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας της Katy Perry στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο και σε συναυλία των The Chainsmokers τον Δεκέμβριο.

