Αριάνα Γκράντε: Απελάθηκε από τη Σιγκαπούρη ο άνδρας που όρμησε πάνω της

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked 2» - Δείτε το βίντεο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. X
Ο 26χρονος που όρμησε πάνω στην Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked 2» στη Σιγκαπούρη, απελάθηκε και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.

Στο βίντεο που έγινε viral, καταγράφεται ο 26χρονος να παρακάμπτει ασφάλεια και φωτογράφους και να ορμά προς την Aριάνα Γκράντε, ενώ το καστ της ταινίας κατέβαινε έναν διάδρομο περικυκλωμένο από θαυμαστές.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, η συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo, φαίνεται να τον απωθεί την ώρα που η ίδια φαίνεται σοκαρισμένη όταν ο 26χρονος την αγγίζει.

Ο 26χρονος Αυστραλός  καταδικάστηκε σε εννιά μέρες φυλάκιση για δημόσια αναστάτωση, ενώ σήμερα οι Αρχές  ανακοίνωσαν στα τοπικά μέσα ότι του απαγορεύτηκε η επανείσοδος στη Σιγκαπούρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος, δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε τέτοια κίνηση. Περιγράφοντας τον εαυτό του ως «Troll Most Hated»,  συχνά εισβάλλει σε συναυλίες ή εκδηλώσεις.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιλαμβάνονται βίντεο όπου διακόπτει άλλες εκδηλώσεις διάσημων, όπως όταν ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας της Katy Perry στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο και σε συναυλία των The Chainsmokers τον Δεκέμβριο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Σιγκαπούρη, με πολλούς να τον κατηγορούν ότι αναστάτωσε την Αριάνα Γκράντε.

Η ίδια δεν έχει σχολιάσει το συμβάν, όμως η Cynthia Erivo μιλώντας για αυτό, ανέφερε πως «απλώς ήθελα να βεβαιωθώ ότι η φίλη μου ήταν ασφαλής. Είμαι σίγουρη ότι δεν ήθελε να μας βλάψει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτά τα πράγματα, και ήθελα να βεβαιωθώ ότι ήταν καλά».

Με πληροφορίες από BBC

