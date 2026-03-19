Ιράν: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «παγώνει» τα επιτόκια λόγω πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για τον έκτο, συνεχόμενο μήνα χωρίς καμία αναπροσαρμογή του χρήματος, παρόλο που οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είναι παραπάνω από αισθητές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπό την Κριστίν Λαγκάρντ, επέλεξε να περιμένει τουλάχιστον μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Απριλίου πριν προχωρήσει σε ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων, με στόχο να συγκρατήσει τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη και να αποφευχθεί μια νέα «εκτόξευση» όπως εκείνη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Περιορισμένα τα δεδομένα για τον αντίκτυπο σε πληθωρισμό

Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη σαφών στοιχείων: η σύγκρουση στο Ιράν βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο (λιγότερο από τρεις εβδομάδες), και τα δεδομένα για τον αντίκτυπο σε πληθωρισμό και ανάπτυξη παραμένουν περιορισμένα.

Αυτό οδηγεί την ΕΚΤ σε πιο προσεκτική στάση.

Παράλληλα, μέλη της τράπεζας έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης παρέμβασης, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Ιούνιο, είτε νωρίτερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία αύξηση επιτοκίων είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Έκτοτε, η νομισματική πολιτική κινείται σε φάση σταθεροποίησης, με συνεχείς παύσεις και χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να αποτελεί τον παράγοντα που μπορεί να ανατρέψει αυτή την πορεία. Προς το παρόν, όμως, η ΕΚΤ επιλέγει να περιμένει.

Με πληροφορίες από Financial Times, El Pais

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και γιατί η επίθεση του Ισραήλ αποτελεί κλιμάκωση;