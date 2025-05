Διεθνής κατακραυγή για τα ισραηλινά πυρά κατά διπλωματών στην Τζενίν

Σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλεί το Ισραήλ να διερευνήσει άμεσα το συμβάν και να καταλογίσει ευθύνες.

Το βίντεο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταγράφει τη στιγμή που ισραηλινοί στρατιώτες σημαδεύουν με όπλα την αντιπροσωπεία, προτού ακουστούν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Οι διπλωμάτες τρέχουν προς τα αυτοκίνητά τους για να καλυφθούν. Το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» κάθε απειλή κατά της ζωής διπλωματών και τόνισε πως η ΕΕ αναμένει από το Ισραήλ να διερευνήσει το περιστατικό. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι απαίτησε «άμεση διευκρίνιση» από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως η αντιπροσωπεία «παρέκκλινε από την εγκεκριμένη διαδρομή» και πως οι στρατιώτες έκαναν χρήση «προειδοποιητικών πυρών». Ωστόσο, διπλωματικές πηγές των χωρών που συμμετείχαν στη συνοδεία απορρίπτουν τη θέση αυτή, κάνοντας λόγο για «σοβαρό περιστατικό» και όχι για «ταλαιπωρία», όπως ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3