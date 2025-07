Δύο τουρίστριες ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου από ελέφαντα - Έκαναν σαφάρι στη Ζάμπια

Δύο τουρίστριες, ανάμεσά τους μια 68χρονη Βρετανίδα και μια 67χρονη από τη Νέα Ζηλανδία, έχασαν τη ζωή τους όταν δέχθηκαν επίθεση από θηλυκό ελέφαντα κατά τη διάρκεια πεζοπορικού σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο South Luangwa, στη Ζάμπια.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, ενώ οι δύο γυναίκες συμμετείχαν σε οργανωμένη ξενάγηση εντός του πάρκου. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Ρόμπερτσον Μουέμπα, δήλωσε στο BBC πως το ζώο, μια ελεφαντίνα που συνόδευε το μικρό της, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά από πίσω, καταπατώντας τις δύο γυναίκες.

Οι ξεναγοί επιχείρησαν να απωθήσουν το ζώο πυροβολώντας στον αέρα, χωρίς επιτυχία. Αμφότερες οι δύο γυναίκες υπέκυψαν επί τόπου στα τραύματά τους.

Οι δύο τουρίστριες είχαν διανυκτερεύσει επί τέσσερις ημέρες στο Big Lagoon Camp, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Λουσάκα, και κινούνταν προς άλλη τοποθεσία όταν συνέβη η επίθεση.

«Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι για την απώλεια των επισκεπτών μας», δήλωσε ο κ. Μουέμπα, προσθέτοντας πως δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί εάν οι δύο γυναίκες είχαν συγγενική σχέση.

