Ελεφαντίνα θρηνεί την απώλεια της επί 25 χρόνια φίλης της - «Την αποχαιρετούσε για ώρες»

Ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνίστρια μια ελεφαντίνα από την Κριμαία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, από το Ταϊγκάν Σαφάρι Παρκ στην Κριμαία.

Ο ελέφαντας Magda εκδήλωσε βαθιά θλίψη για την απώλεια της επί δεκαετίες φίλη της, Jenny, η οποία κατέρρευσε και ξεψύχησε αιφνιδίως. Το ζευγάρι Jenny και Magda ήταν αχώριστο για χρόνια, αρχικά ως μέλη ενός τσίρκου στη Ρωσία, και τα τελευταία χρόνια απολαμβάνοντας τη «συνταξιοδότησή» τους στο πάρκο.

«Τα πρώτα λεπτά μετά την τραγωδία, έσπρωξε ελαφρά τη φίλη της και προσπάθησε να τη σηκώσει και στη συνέχεια άρχισε να την αγκαλιάζει», ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Baza. «Η Magda αποχαιρετούσε την Jenny για αρκετές ώρες και δεν επέτρεπε στους κτηνιάτρους να την πλησιάσουν».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δυο τους συχνά αναπαριστούσαν αυθόρμητα σκηνές από το παλιό τους πρόγραμμα, δείχνοντας τη βαθιά σχέση τους.

Η αντίδραση της Magda όταν κατάλαβε ότι έχασε το άλλο της μισό, συγκινεί, μέσα από το βίντεο που τράβηξαν επισκέπτες του πάρκου.

