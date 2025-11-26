Δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σοβαρά το απόγευμα της Τετάρτης από πυροβολισμούς σε σημείο πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πηγή των αρχών επιβολής του νόμου που μίλησε στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται κρίσιμη. Οι αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας έσπευσαν στο σημείο. Η Μικτή Δύναμη Ασφαλείας της Ουάσιγκτον (Joint DC Task Force) ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται σε «περιστατικό» στην περιοχή, χωρίς να διευκρινίσει αν οι τραυματίες ανήκουν πράγματι στην Εθνοφρουρά.

🇺🇸WHITE HOUSE SECURITY EMERGENCY🚨



At least two National Guard members were shot near the White House, prompting a lockdown as Secret Service responded.



Witnesses reported gunfire near Farragut West around 2:15, seeing a Guardsman fall as teams rushed to secure the area… https://t.co/vWfKbPx3nl pic.twitter.com/Q8JzPZcWdU — Info Room (@InfoR00M) November 26, 2025

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσιγκτον ανέφερε ότι διεξάγει έρευνα για περιστατικό με πυροβολισμούς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

"a lot of police and secret service activity around the White House. Sidewalks completely blocked off to foot traffic and cars. Press moved into briefing room inside the White House." - NewsNation's Kellie Meyer



pic.twitter.com/sjXLgJcWq3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε ότι ο δήμος «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη της υπόθεσης. Την ώρα του συμβάντος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Ο Λευκός Οίκος είναι ενήμερος και παρακολουθεί στενά αυτή τη τραγική υπόθεση. Ο Πρόεδρος έχει ενημερωθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social πως «το ζώο που πυροβόλησε τα δύο μέλη της εθνοφρουράς» έχει «επίσης τραυματιστεί σοβαρά, αλλά ανεξαρτήτως, θα το πληρώσει πολύ ακριβά».

Ενισχυμένη παρουσία της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα

Εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς από την Περιφέρεια της Κολούμπια και αρκετές πολιτείες περιπολούν την Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες. Η ανάπτυξη έγινε μετά την εντολή έκτακτης ανάγκης που εξέδωσε ο Τραμπ τον Αύγουστο, με την οποία ομοσπονδοποιήθηκε η τοπική αστυνομία και ζητήθηκε η συνδρομή της Εθνοφρουράς από οκτώ πολιτείες.

Με πληροφορίες από Associated Press