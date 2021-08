Δύο εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ: «Tο Ισλαμικό Κράτος υπεύθυνο για την επίθεση αυτοκτονίας»

Μία δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Την ίδια στιγμή για δύο χωριστές εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έκανε λόγο και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί στις τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους φέρεται να ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, υποστηρίζει το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

ΗΠΑ και Γαλλία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από την περιοχή

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να «φύγουν αμέσως», μετά την έκρηξη που σημειώθηκε και τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρεσβευτής στο Αφγανιστάν Νταβίντ Μαρτινόν προειδοποίησε ότι μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να πλήξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επίθεση αυτοκτονίας.

«Προς όλους τους φίλους μας στο Αφγανιστάν: αν βρίσκεστε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου, φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να σημειωθεί», έγραψε ο Μαρτινόν στο Twitter.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών από την επίθεση που σημειώθηκε στην Πύλη Αμπέι, απέναντι από το ξενοδοχείο Μπάρον. Επίσης, μια πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των Γερμανών στρατιωτών.

Ωστόσο, νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

#BREAKING #Afghanistan #Kabul The French embassy in Kabul warns of the possibility of a second attack. The WSJ reports that at least three American soldiers have been injured in the blast. pic.twitter.com/uWo5epdWFG