Dua Lipa και Trevor Noah μαζί; Φουντώνουν οι φήμες μετά το ρομαντικό δείπνο στη Νέα Υόρκη

Στη λίστα των φημολογούμενων νέων ειδυλλίων του Χόλιγουντ που θέλουν ζευγάρια τους Μπραντ Πιτ και Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και τη Τζίτζι Χαντίντ, έρχεται να προστεθεί άλλο ένα.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η Ντούα Λίπα και ο Τρέβορ Νόα φέρεται να είναι μαζί.

Τους δύο τους κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός να φιλιούνται σε βραδυνή τους έξοδο στη Νέα Υόρκη, σε τζαμαϊκανό εστιατόριο στο Ιστ Βίλατζ.

«Κάθονταν ήσυχα μακριά από όλους στο εστιατόριο. Ήταν ξεκάθαρο πως ήταν ερωτευμένοι και κάθονταν κοντά ο ένας στον άλλο καθ'όλη τη διάρκεια του δείπνου. Έφυγαν μαζί και ενώ περπατούσαν, σταματούσαν για να αγκαλιαστούν και να φιληθούν» αποκαλύπτει πηγή στη Daily Mail.

📸 | @DUALIPA out for dinner with @Trevornoah in NYC last night (28/09) pic.twitter.com/82cyJQvAG6