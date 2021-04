Με περισσότερο χρόνο εντός σπιτιού λόγω πανδημίας, πολλοί ίσως αναζητούν καινούργια αγαπημένα βιβλία.

Λίγο πριν την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, στις 23 Απριλίου, η Amazon έχει μερικά καλά νέα, αφού διαθέτει 10 eBooks δωρεάν, μέσω Kindle. Τα βιβλία προέρχονται από όλη την υφήλιο και είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά.

Είτε ανυπομονείτε για ένα καινούργιο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας είτε θέλετε να μπείτε στη θέση κάποιου άλλου μέσα από τα απομνημονεύματά του, οι επιλογές προσφέρουν οπωσδήποτε μια ποικιλόμορφη αναγνωστική σκοπιά.

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα βιβλία, χρειάζεται ένα λογαριασμός Amazon μαζί με ένα Kindle, Amazon Fire τάμπλετ ή την εφαρμογή Kindle για κινητές συσκευές. Τα eBooks προσφέρονται επίσης για smartphone, υπολογιστή ή τάμπλετ μέσω της εφαρμογής και θα είναι διαθέσιμα για download μέχρι τις 24 Απριλίου.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα βιβλίων:

Celebrate #WorldBookDay with something new for your reading list. 📚 Now through April 24th, check out 🔟 Kindle books from around the world for 🆓! https://t.co/3ncnabWg2J pic.twitter.com/F3FvGvKBxs