Δημοσκόπηση - ανατροπή στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί αγαπούν τον σοσιαλισμό και απορρίπτουν τον καπιταλισμό

Νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ προτιμούν τον σοσιαλισμό έναντι του καπιταλισμού – Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του κόμματος;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μπέρνι Σάντερσ και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές / φωτ.: EPA
Για χρόνια, οι Ρεπουμπλικάνοι αποκαλούσαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους «σοσιαλιστές», πιστεύοντας πως πρόκειται για μια προσβολή. Όμως, τα δεδομένα αλλάζουν. Μια νέα δημοσκόπηση της Gallup αποκαλύπτει ότι οι απλοί Δημοκρατικοί δεν βλέπουν πια αρνητικά τον σοσιαλισμό – αντίθετα, είναι πιο θετικοί απέναντί του από ό,τι στον καπιταλισμό.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

  • Μόνο το 42% των Δημοκρατικών βλέπει θετικά τον καπιταλισμό
  • Το 66% έχει θετική άποψη για τον σοσιαλισμό
  • Στο σύνολο των Αμερικανών, ο καπιταλισμός παραμένει πιο δημοφιλής, αλλά η φθορά είναι αισθητή (54% το 2024 έναντι 61% το 2010)

Η εικόνα του καπιταλισμού έχει επιδεινωθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στους Δημοκρατικούς κάτω των 50 ετών, όπου μόλις το 31% τον βλέπει θετικά – έναντι 54% το 2010.

Αντιθέτως, ο σοσιαλισμός φαίνεται να αποκτά ολοένα και περισσότερη απήχηση, ιδιαίτερα μετά την ανάδειξη του Μπέρνι Σάντερς ως κεντρικής πολιτικής φιγούρας της αριστεράς στις ΗΠΑ. Η κληρονομιά του ενδυναμώνεται από νεότερους πολιτικούς όπως ο Ζόραν Μάμντανι και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, οι οποίοι συνεχίζουν την πολιτική του «πάλης ενάντια στην ολιγαρχία».

Ρήγμα στο Δημοκρατικό Κόμμα: Φόβοι για απώλεια κεντρώων ψηφοφόρων

Η άνοδος του σοσιαλισμού φέρνει έντονες εντάσεις μέσα στο ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα. Πολλοί κεντρώοι ανησυχούν ότι η ταύτιση με τον σοσιαλισμό ενδέχεται να αποξενώσει πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους – ακόμα και αν κινητοποιήσει τη νεολαία και τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νίκη του Ζόραν Μάμντανι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Η νίκη του, ως δηλωμένος «δημοκρατικός σοσιαλιστής», δημιούργησε πανικό σε μετριοπαθή στελέχη που φοβούνται για την εθνική εικόνα του κόμματος.

Πτώση εμπιστοσύνης και στις μεγάλες επιχειρήσεις

Η Gallup διαπίστωσε επίσης δραματική πτώση στην εικόνα των «μεγάλων επιχειρήσεων» στις ΗΠΑ:

  • Μόνο το 37% των Αμερικανών βλέπει θετικά τις μεγάλες επιχειρήσεις (έναντι 49% το 2010)
  • Μόνο το 17% των Δημοκρατικών έχει θετική άποψη για αυτές
  • Ακόμα και στους Ρεπουμπλικάνους, το ποσοστό έχει μειωθεί

Ωστόσο, η ελεύθερη επιχειρηματικότητα (free enterprise) εξακολουθεί να απολαμβάνει θετικές γνώμες, δείχνοντας ότι οι Αμερικανοί δεν απορρίπτουν πλήρως την οικονομική δομή, αλλά μάλλον το «παιχνίδι υπέρ των ισχυρών».

Ο σοσιαλισμός διχάζει όσο ποτέ

Παρόλο που η συνολική δημοτικότητα του σοσιαλισμού δεν έχει αυξηθεί ραγδαία στο σύνολο των Αμερικανών, η ιδεολογία έχει γίνει ιδιαίτερα πολωτική.

  • Μόλις το 14% των Ρεπουμπλικάνων έχουν θετική άποψη για τον σοσιαλισμό
  • Αντίθετα, το 66% των Δημοκρατικών δηλώνει θετικό

Οι πολιτικοί του Δημοκρατικού Κόμματος αντιμετωπίζουν τώρα ένα δίλημμα: να απομακρυνθούν από τον σοσιαλισμό για χάρη των κεντρώων ψηφοφόρων ή να αγκαλιάσουν τον όρο, όπως ζητά όλο και περισσότερο η βάση τους;

Η απάντηση ίσως κρύβεται στα νέα πρόσωπα: Στην πρόσφατη κοινή εμφάνιση των Σάντερς και Μάμντανι στη Νέα Υόρκη, η ένταση κορυφώθηκε όταν ένας άνδρας με μπλούζα και σημαία της Κούβας διέκοψε την ομιλία φωνάζοντας: «Είσαι Κομμουνιστής!»

Ο Μάμντανι απάντησε: «Ξέρετε ότι κάτι έχει αλλάξει όταν δεν αρκεί πια να μας αποκαλείτε "δημοκρατικούς σοσιαλιστές"».

Με πληροφορίες από Associated Press

