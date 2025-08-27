ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Μαμντάνι ή «αυτοαπασχολούμενος ράπερ»: Η καλλιτεχνική ταυτότητα του μεγάλου φαβορί για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη

Ο πιθανός επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που κάποτε ράπαρε για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι» - Η σχέση του με την Τέχνη και οι συνεργασίες του

Ζοχράν Μαμντάνι: Ο «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από videoclip του Ζοχράν Μαμντάνι, όταν κυκλοφορούσε ραπ τραγούδια
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Κάθε άλλο παρά συνηθισμένο είναι για έναν υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης να έχει ραπάρει για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, όμως, το έχει κάνει.

Γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, ο 32χρονος Μαμντάνι είναι πρώην ράπερ και σήμερα το μεγάλο φαβορί για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Σε μια πόλη τόσο πολυπολιτισμική όσο η Νέα Υόρκη, η ιστορία του μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική.

Ο Μαμντάνι μπήκε στην πολιτική το 2020, όταν εξελέγη βουλευτής στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας το Κουίνς- την περιοχή με τον μεγαλύτερο ινδικό πληθυσμό της πόλης. Κι όμως, το παρελθόν του στη χιπ χοπ σκηνή παραμένει ένα όχι και τόσο προβεβλημένο κομμάτι της διαδρομής του: στα ετήσια οικονομικά του στοιχεία εξακολουθεί να δηλώνει «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» και να εισπράττει «μερικά ψιλά», όπως σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ, από δικαιώματα των κομματιών του ως Young Cardamom και Mr. Cardamom.

Το 2016, εμφανίστηκε με τον παιδικό του φίλο Χουσείν Αμπνούλ Μπαρ σε φεστιβάλ μουσικής στην Ουγκάντα. Την ίδια χρονιά, η μητέρα του -η βραβευμένη Ινδή σκηνοθέτις Μίρα Ναΐρ- παρουσίασε την ταινία Queen of Katwe, όπου ακούστηκε και δικό του τραγούδι. Στο βιντεοκλίπ συμμετείχαν η Λουπίτα Νιόγκο και νεαροί ηθοποιοί από το καστ.

Σε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, ο Μαμντάνι ραπάρει: «Έχω την ίδια ιστορία με το τσαπάτι, ρίζες στην Ινδία, αλλά γεννήθηκα στην Ουγκάντα. Έχω καφέ δέρμα, αλλά είμαι Ουγκαντέζος. Μπορώ να ραπάρω και στα αγγλικά και στα λουγκάντα».

Η πιο ανατρεπτική συνεργασία του, ωστόσο, ήταν με τη Μαντούρ Τζάφρι. Η «γιαγιά της ινδικής κουζίνας», φορώντας κίτρινη ζακέτα με κουκούλα, έβριζε, χόρευε και ράπαρε δίπλα του σε καντίνα του δρόμου. «Έχω σκοτώσει ως Lady Macbeth… τι είναι μερικές βρισιές μπροστά σε αυτό;» σχολίασε γελώντας η ίδια στο Good Morning Britain.

Ο Μαμντάνι δεν έκρυψε ποτέ ούτε το παρελθόν του ούτε τις απόψεις του. Σε πρόσφατο βίντεο τον βλέπουμε να κάνει τον RZA των Wu-Tang Clan να ξεκαρδίζεται, όταν του θύμισε το θρυλικό σκετσάκι Wu-Tang Financial.

«Είναι το ίδιο άτομο, είτε στη σκηνή είτε στην πολιτική», λέει ο Derek Debru, συνιδρυτής του φεστιβάλ Nyege Nyege στην Ουγκάντα. «Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι ποτέ δεν ντράπηκε για την καταγωγή του -αντίθετα την έκανε κομμάτι της ταυτότητάς του».

Κι αν όλα πάνε όπως δείχνουν, ο «Young Cardamom» μπορεί σύντομα να είναι ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάρει θέση εναντίον του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Διεθνή / Ο Τραμπ «στη μάχη» κατά του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης, πιέζοντας υπέρ των Αντριου Κουόμο ή Έρικ Άνταμς για να βγάλει εκτός τον δημοκρατικό υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM
Μπουρλά κατά Μαμντάνι για την «Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα»: Ζήτησε εξηγήσεις, ως γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος

Διεθνή / Μπουρλά κατά Μαμντάνι για την «Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα»: Ζήτησε εξηγήσεις, ως γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος

Ο επικεφαλής της Pfizer ρώτησε προσωπικά τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης για το σύνθημα που χρησιμοποίησε και το οποίο εκλαμβάνεται ως πρόκληση άσκησης βίας κατά Εβραίων
LIFO NEWSROOM
Γιατί οι New York Times υπονομεύουν την υποψηφιότητα του Ζοχράν Μαμντάνι;

Διεθνή / Γιατί οι New York Times υπονομεύουν την υποψηφιότητα του Ζοχράν Μαμντάνι;

Με μια σειρά άρθρων γνώμης, ένα κύριο άρθρο και ένα «αποκαλυπτικό» ρεπορτάζ, οι New York Times μοιάζουν σαν να βρίσκονται σε σταυροφορία εναντίον του Μαμντάνι, σύμφωνα με την πρώην αρχισυντάκτρια της εφημερίδας και νυν συνεργάτρια του Guardian, Μάργκαρετ Σάλιβαν.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Διεθνή / Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, γυναίκες στρατιώτες συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη και κατά την εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζοντας κινδύνους, έλλειψη υποστήριξης και σεξισμό, για το μέλλον της χώρας και των παιδιών τους
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Διεθνή / Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όπως όλα δείχνουν παίρνει τον ρόλο του ως πατέρας του μελλοντικού βασιλιά τόσο σοβαρά, όσο και τον ρόλο του ως μελλοντικός βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Διεθνή / Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Η κυβέρνηση Ζελένσκι χαλαρώνει τον κανόνα που απαγόρευε την έξοδο ανδρών από την Ουκρανία - Τι ισχύει για τους 18-22 ετών, οι ανησυχίες για τη μετανάστευση νέων και το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση
LIFO NEWSROOM
Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Διεθνή / Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ σχεδιάζει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και αποχώρηση από διεθνείς συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ και η Σύμβαση της Γενεύης, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
LIFO NEWSROOM
 
 