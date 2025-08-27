Μαμντάνι ή «αυτοαπασχολούμενος ράπερ»: Η καλλιτεχνική ταυτότητα του μεγάλου φαβορί για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη

Ο πιθανός επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που κάποτε ράπαρε για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι» - Η σχέση του με την Τέχνη και οι συνεργασίες του

Κάθε άλλο παρά συνηθισμένο είναι για έναν υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης να έχει ραπάρει για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, όμως, το έχει κάνει.

Γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, ο 32χρονος Μαμντάνι είναι πρώην ράπερ και σήμερα το μεγάλο φαβορί για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Σε μια πόλη τόσο πολυπολιτισμική όσο η Νέα Υόρκη, η ιστορία του μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική.

Ο Μαμντάνι μπήκε στην πολιτική το 2020, όταν εξελέγη βουλευτής στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας το Κουίνς- την περιοχή με τον μεγαλύτερο ινδικό πληθυσμό της πόλης. Κι όμως, το παρελθόν του στη χιπ χοπ σκηνή παραμένει ένα όχι και τόσο προβεβλημένο κομμάτι της διαδρομής του: στα ετήσια οικονομικά του στοιχεία εξακολουθεί να δηλώνει «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» και να εισπράττει «μερικά ψιλά», όπως σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ, από δικαιώματα των κομματιών του ως Young Cardamom και Mr. Cardamom.

Το 2016, εμφανίστηκε με τον παιδικό του φίλο Χουσείν Αμπνούλ Μπαρ σε φεστιβάλ μουσικής στην Ουγκάντα. Την ίδια χρονιά, η μητέρα του -η βραβευμένη Ινδή σκηνοθέτις Μίρα Ναΐρ- παρουσίασε την ταινία Queen of Katwe, όπου ακούστηκε και δικό του τραγούδι. Στο βιντεοκλίπ συμμετείχαν η Λουπίτα Νιόγκο και νεαροί ηθοποιοί από το καστ.

Σε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, ο Μαμντάνι ραπάρει: «Έχω την ίδια ιστορία με το τσαπάτι, ρίζες στην Ινδία, αλλά γεννήθηκα στην Ουγκάντα. Έχω καφέ δέρμα, αλλά είμαι Ουγκαντέζος. Μπορώ να ραπάρω και στα αγγλικά και στα λουγκάντα».

Η πιο ανατρεπτική συνεργασία του, ωστόσο, ήταν με τη Μαντούρ Τζάφρι. Η «γιαγιά της ινδικής κουζίνας», φορώντας κίτρινη ζακέτα με κουκούλα, έβριζε, χόρευε και ράπαρε δίπλα του σε καντίνα του δρόμου. «Έχω σκοτώσει ως Lady Macbeth… τι είναι μερικές βρισιές μπροστά σε αυτό;» σχολίασε γελώντας η ίδια στο Good Morning Britain.

Ο Μαμντάνι δεν έκρυψε ποτέ ούτε το παρελθόν του ούτε τις απόψεις του. Σε πρόσφατο βίντεο τον βλέπουμε να κάνει τον RZA των Wu-Tang Clan να ξεκαρδίζεται, όταν του θύμισε το θρυλικό σκετσάκι Wu-Tang Financial.

«Είναι το ίδιο άτομο, είτε στη σκηνή είτε στην πολιτική», λέει ο Derek Debru, συνιδρυτής του φεστιβάλ Nyege Nyege στην Ουγκάντα. «Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι ποτέ δεν ντράπηκε για την καταγωγή του -αντίθετα την έκανε κομμάτι της ταυτότητάς του».

Κι αν όλα πάνε όπως δείχνουν, ο «Young Cardamom» μπορεί σύντομα να είναι ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από Reuters