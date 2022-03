Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: «Καμία μεταβολή» του επιπέδου ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Η ουκρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας δεν εντόπισε «καμία μεταβολή» στο επίπεδο της ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Το εργοστάσιο χτυπήθηκε νωρίτερα από ρωσικά στρατεύματα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες που έφθασαν και άρχισαν να επιχειρούν επιτόπου, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και «εξουδετερώθηκε στις 06:20», διευκρίνισε η ουκρανική υπηρεσία μέσω Facebook.

Ο ουκρανικός εποπτικός φορέας «πληροφόρησε τον ΔΟΑΕ ότι δεν διαπιστώθηκε καμία μεταβολή του επιπέδου ραδιενέργειας στο εργοστάσιο στη Ζαπορίζια», ανέφερε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω Twitter.

Ωστόσο, ο ΔΟΑΕ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι καθιστά το Κέντρο Συμβάντων και Έκτακτης Ανάγκης σε πλήρη λειτουργία απόκρισης 24/7 λόγω σοβαρής κατάστασης στον πυρηνικό σταθμό.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine.