Οι Ρώσοι βομβάρδισαν τμήμα του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στην κεντρική Ουκρανία, χτυπήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών από ρωσικά πυρά.

Από τις τρεις επιθέσεις προκλήθηκε πυρκαγιά, ωστόσο σύμφωνα με την Ουκρανία η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι «εγγυημένη».

Το Κίεβο δε, έσπευσε να κατηγορήσει τη Μόσχα για «πυρηνική τρομοκρατία».

«Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.

«Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού είναι εγγυημένη πλέον. Σύμφωνα με στελέχη του εργοστασίου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο όπου εκπαιδεύονταν υπάλληλοι και σε εργαστήριο», καθησύχασε αργότερα μέσω Facebook ο Ολεξάντρ Στάρουχ, οι διοικητής των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Διευκρίνισε ότι πυροσβέστες μπόρεσαν να φθάσουν επιτόπου.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατήγγειλε λίγο αργότερα πως ρωσικά στρατεύματα εμπόδισαν πυροσβέστες να πάνε στο εργοστάσιο.

«Στις 05:55 εντοπίστηκε πυρκαγιά στο κτήριο εκπαίδευσης (μεγέθους 60x40 m) του NPP Zaporizhzhya στο Enerhodar σε μια έκταση 2 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων» ανακοίνωσε μέσω μηνύματος στο Telegram, η αρμόδια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

Νεότερες πληροφορίες από την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβήσουν την φωτιά.

Το επίπεδο ραδιενέργειας στην εγκατάσταση, που μετράει έξι αντιδραστήρες και παρέχει μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού που καταναλώνει η χώρα, παραμένει αμετάβλητο, διαβεβαίωσε από τη δική του πλευρά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), σύμφωνα με τον οποίο δεν χτυπήθηκε κανένας αντιδραστήρας.

Νωρίτερα, ο ΔΟΑΕ απηύθυνε επείγουσα έκκληση «να σταματήσει η χρήση βίας» στο πυρηνικό εργοστάσιο, προειδοποιώντας εναντίον «του πολύ σοβαρού κινδύνου εάν χτυπηθούν οι αντιδραστήρες».

IAEA puts its Incident and Emergency Centre ( @IAEAIEC ) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine .

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία», ότι ήθελε να «επαναληφθεί» η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ –όπου εκτυλίχθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία το 1986–, λίγη ώρα αφού ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Προειδοποιούμε όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Ρωσίας δεν άνοιξε ποτέ πυρ εναντίον πυρηνικών εργοστασίων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Αυτό το κράτος τρομοκράτης καταφεύγει τώρα στην πυρηνική τρομοκρατία», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

«Η Ουκρανία μετράει δεκαπέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αν εκραγεί κάποιος, θα είναι το τέλος των πάντων. Το τέλος της Ευρώπης. Θα πρέπει να εκκενωθεί η Ευρώπη», συνέχισε.

«Μόνο το να αναλάβει άμεσα δράση η Ευρώπη θα μπορέσει να σταματήσει τα ρωσικά στρατεύματα. Πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος η Ευρώπη να πεθάνει εξαιτίας πυρηνικής καταστροφής», πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε μετά τη συνδιάλεξη των Μπάιντεν- Ζελένσκι πως ο Αμερικανός πρόεδρος ενώνει τη φωνή του με τον ουκρανό ομόλογό του, καλώντας τη Ρωσία να «σταματήσει τη στρατιωτική δραστηριότητά της στην περιοχή» του εργοστασίου και «να επιτρέψει την πρόσβαση στους πυροσβέστες και στα σωστικά συνεργεία».

Η Ουάσινγκτον διαβεβαίωσε επίσης ότι κατά τις πληροφορίες που διαθέτει δεν καταγράφεται αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια.

Την 24η Φεβρουαρίου, είχαν ξεσπάσει μάχες γύρω από το άλλοτε πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου. Ο χώρος αυτός βρίσκεται πλέον στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων.

