Διάσκεψη του Μονάχου: «Οι ΗΠΑ δεν είναι αρκετά ισχυρές για να πορεύονται μόνες τους» είπε ο Μερτς

Μήνυμα με αποδέκτη την Ουάσινγκτον απέστειλε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ανοίγοντας τις εργασίες της Διάσκεψης του Μονάχου (Munich Security Conference), αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η εποχή της αμερικανικής παντοδυναμίας έχει τελειώσει και «ακόμη και οι ΗΠΑ φτάνουν στα όρια του να δρουν μόνες τους».

Μιλώντας μπροστά σε κορυφαίους αξιωματούχους από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ αυτών και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο Μερτς επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην κριτική και τη συμφιλίωση. Το μήνυμα ήταν διπλό: η διατλαντική σχέση χρειάζεται «επισκευή και αναζωογόνηση», αλλά η Ευρώπη οφείλει να σταθεί πιο αυτόνομα στο πεδίο της ασφάλειας.

Αναφερόμενος εμμέσως στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η διεθνής τάξη «όπως τη γνωρίζαμε, δεν υπάρχει πια». Και συνέχισε στα αγγλικά, για να καταστήσει σαφές το μήνυμά του: «Στην εποχή του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι αρκετά ισχυρές για να πορεύονται μόνες τους. Το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης· είναι και της Αμερικής».

Together for a strong Europe. pic.twitter.com/fSLu37pQgd — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026

Φρίντριχ Μερτς: Κριτική στη «λογική MAGA» και στον προστατευτισμό

Ο Μερτς δεν απέφυγε να ασκήσει ευθεία κριτική στη σημερινή αμερικανική πολιτική γραμμή. «Ο πολιτισμικός πόλεμος του κινήματος MAGA δεν είναι δικός μας», είπε, υπογραμμίζοντας ότι στην Ευρώπη η ελευθερία του λόγου «σταματά όταν προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το Σύνταγμα».

Απέρριψε, επίσης, τους δασμούς και τον προστατευτισμό, δηλώνοντας ότι η Γερμανία και η Ευρώπη παραμένουν προσηλωμένες στο ελεύθερο εμπόριο, στις συμφωνίες για το κλίμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. «Οι αυταρχίες μπορεί να έχουν οπαδούς· οι δημοκρατίες έχουν εταίρους και συμμάχους» διευκρίνισε.

Παράλληλα, ο Μερτς αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει διερευνητικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, για την πιθανότητα ένταξης της Γερμανίας στη γαλλική πυρηνική «ομπρέλα». Όπως σημείωσε, οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία θα είναι πλήρως ενταγμένη στη δομή του ΝΑΤΟ και δεν θα δημιουργεί «Ευρώπη δύο ταχυτήτων» στην άμυνα.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η Γερμανία δεν εγκαταλείπει τη Συμμαχία, αλλά επιδιώκει έναν «ισχυρό, αυτάρκη ευρωπαϊκό πυλώνα» εντός της.

Από την πλευρά του, ο Μακρόν επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε νέα συμφωνία ελέγχου εξοπλισμών με τη Ρωσία – από τους βαλλιστικούς πυραύλους έως τα πυρηνικά. Υπενθύμισε ότι προηγούμενες συνθήκες, όπως η INF, διαπραγματεύτηκαν αποκλειστικά από ΗΠΑ και Μόσχα, κάτι που «δεν μπορεί να επαναληφθεί αν η Ευρώπη θέλει να λογίζεται ως γεωπολιτική δύναμη».

Με πληροφορίες από Guardian