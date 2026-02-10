ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κάγια Κάλας: «Ευρωπαϊκή υπερηφάνεια» δείχνουν οι αποδοκιμασίες προς τον Τζέι Ντι Βανς 

H Κάλας σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα «η Ευρώπη έχει ακούσει πολλά δυσάρεστα σχόλια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού»

The LiFO team
Φωτ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Η Κάγια Κάλας απέδωσε τις αποδοκιμασίες προς τον Τζέι Ντι Βανς στο Μιλάνο στην «ευρωπαϊκή υπερηφάνεια», μετά τα επικριτικά σχόλια που έχουν ακουστεί από την αμερικανική πλευρά για την Ευρώπη.

Ο Βανς και η σύζυγός του εμφανίστηκαν για λίγα δευτερόλεπτα στη γιγαντοοθόνη του Σαν Σίρο, με το κοινό να αντιδρά με αποδοκιμασίες. Το στιγμιότυπο προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ήρθε μετά από διαδοχικές δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η Κάλας σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα «η Ευρώπη έχει ακούσει πολλά δυσάρεστα σχόλια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού» και πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη «δεν μένει αδιάφορη όταν αμφισβητείται δημόσια». Όπως είπε, οι αντιδράσεις στο Μιλάνο δείχνουν ότι υπάρχει ένα αίσθημα συλλογικής αξιοπρέπειας που εκφράζεται πλέον ανοιχτά.

Το επεισόδιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντασης, ενόψει και της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, όπου Ευρωπαίοι ηγέτες και εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Πέρυσι, ο ίδιος ο Βανς είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο ίδιο φόρουμ, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου και για πολιτικές που, κατά την άποψή του, υπονομεύουν τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Τους τελευταίους μήνες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έχει επανέλθει με αιχμηρές τοποθετήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται συνεργάσιμοι στις κατ’ ιδίαν επαφές, αλλά κρατούν επιθετικό τόνο σε δημόσιες δηλώσεις. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, έκανε λόγο για «διπλά μέτρα και σταθμά» και χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή στάση «προσχηματική».

Οι δηλώσεις αυτές συνέπεσαν χρονικά με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία, που προκάλεσαν ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ενίσχυσαν το κλίμα δυσπιστίας.

Παρότι είχε προσκληθεί, ο Τζέι Ντι Βανς δεν αναμένεται να παραστεί στη φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Την αμερικανική αντιπροσωπεία θα εκπροσωπήσει τελικά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

