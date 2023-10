Διαδηλωτές μέσα στο Καπιτώλιο ζητούν κατάπαυση του πυρός στο Ισράηλ

Eκατοντάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει κτίριο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ απαιτώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισράηλ- Χαμάς.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από την ομάδα εκστρατείας Jewish Voice for Peace. «Είμαστε όλοι εδώ για να απαιτήσουμε τον τερματισμό της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού, με τη βοήθεια και την στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανέφεραν οι διαδηλωτές ζητώντας κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ.

Βίντεο δείχνει διαδηλωτές να κάθονται στο κέντρο του κτιρίου και να φωνάζουν για ειρήνη κα κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ. Άλλοι στέκονται στο μπαλκόνι της ροτόντας και κρατούν πανό που καλούν σε κατάπαυση του πυρός. «Θρηνήστε τους νεκρούς και πολεμήστε για τους ζωντανούς» έγραφε ένα από τα πανό.

Παρά το γεγονός ότι φαινόταν να είναι μια ειρηνική διαδήλωση, η αστυνομία του Καπιτωλίου κινήθηκε σύντομα για να συλλάβει τους διαδηλωτές.

«Μια ομάδα διαδηλώνει μέσα στο Cannon Rotunda. Δεν επιτρέπονται διαδηλώσεις μέσα στα κτίρια του Κογκρέσου», ανέφερε ανακοίνωση στο Χ. «Προειδοποιήσαμε τους διαδηλωτές να σταματήσουν και όταν δεν συμμορφώθηκαν αρχίσαμε να τους συλλαμβάνουμε».

A group of protesters are demonstrating inside the Cannon Rotunda. Demonstrations are not allowed inside Congressional Buildings. pic.twitter.com/pZHKqSpjoL