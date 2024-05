Διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια: Επενέβη η αστυνομία για την εκκένωση του UCLA

Σε επιχείρηση εκκένωσης του αμερικανικού πανεπιστημίου UCLA προχώρησε η αστυνομία, που βρισκόταν με πολύ ισχυρή δύναμη στην πανεπιστημιούπολη από το απόγευμα της Τετάρτης.

Τελικά, τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν την επιχείρηση, προκειμένου να απομακρύνουν διαδηλωτές που είχαν επί ημέρες κατασκηνώσει στο camups, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων σε πολλά κορυφαία αμερικανικά ιδρύματα. Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάερτη, οι φιλοπαλαιστινιακοί διαδηλωτές που είχαν στήσει καταυλισμό στο UCLA δέχθηκαν επίθεση από φιλοϊσραηλινούς, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πρωτοφανούς βιαιότητας επεισόδια. Όπως καταγγέλθηκε, η αστυνομία καθυστέρησε να επέμβει, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και καταστροφές. Έκτοτε, η αστυνομία παρέμεινε στο campus, με τις δυνάμεις της να ενισχύονται από το βράδυ της Τετάρτης. Ταυτόχρονα, έξω από τον χώρο του πανεπιστημίου, συγκεντρώθηκαν δεκάδες διαδηλωτές, προς ενίσχυση όσων βρίσκονταν εντός των χώρων του ιδρύματος, φωνάζοντας συνθήματα για την Παλαιστίνη.

