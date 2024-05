Αναταραχή στα αμερικανικά πανεπιστήμια για τη Γάζα: Με εκατοντάδες συλλήψεις απάντησαν οι αρχές

Υπό αναταραχή βρίσκονται τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στις ΗΠΑ μετά τις αστυνομικές επεμβάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών για τη Γάζα.

Σχεδόν ένα 24ωρο διήρκεσε η κατάληψη του κτηρίου Hamilton Hall στο πανεπιστήμιο Κολούμπια από φοιτητές που διαδήλωναν για τη Γάζα, ενώ είχαν απλώσει και πανό με τη λέξη «Ιντιφάντα», που χρησιμοποιείται για την εξέγερση στην Παλαιστίνη. Οι πρυτανικές αρχές ζήτησαν την επέμβαση της αστυνομίας και πράγματι, μέσα στη νύχτα, πάνοπλοι αστυνομικοί εκκένωσαν όχι μόνο το κτήριο, αλλά και τους προαύλιους χώρους. Σε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης, όπως σχολιάζει ο αμερικανικός Τύπος, εκδιώχθηκαν οι διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει επί τρεις εβδομάδες, απαιτώντας από το Κολούμπια να διακόψει οικονομικές σχέσεις με εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων, ως μέσο πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

US police cleared a building occupied by protesters and the main protest camp at Columbia University on Tuesday, arresting dozens of demonstrators who defied a deadline to leave. pic.twitter.com/msCFm3nuXG — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 1, 2024

Την ίδια τύχη είχε και ο καταυλισμός διαδηλωτών στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (CUNY), ενώ η αστυνομία της πόλης προχώρησε σε 300 συλλήψεις συνολικά. Όταν ρωτήθηκε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα που συνελήφθησαν, η Rebecca Weiner, αναπληρώτρια επίτροπος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, λέει ότι κάποιοι συλληφθέντες ήταν γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν συνδεθεί με προηγούμενες διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις.

#Breaking #protestforPalestine #Colombiauniversity



🚨BREAKING NEWS🚨 Video Showing Counter Protestors Attacking other Protestors at UCLA.



One woman there was beaten unconscious



pic.twitter.com/dIKJUhXeRX — The Breaking Report (@TheBreakingRprt) May 1, 2024

Το πρωί της Τετάρτης, η πρόεδρος του Κολούμπια Minouche Shafik, ζήτησε ηρεμία: «Θα χρειαστεί χρόνος για να θεραπευτεί το σχολείο, αλλά ξέρω ότι μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Ελπίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες για να αποκαταστήσουμε την ηρεμία», γράφει σε ένα email που εστάλη προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιούπολης. Εν τούτοις, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν έξω από το Κολούμπια το πρωί της Τετάρτης.

We out here—university teachers—refusing the authoritarian police state created at Columbia & someone in faculty housing is attempting to drown out our demonstration by playing music, inc. the national anthem. The colonial poetry of it all. #yourmusicsucks #copsoffcampus 🍉 pic.twitter.com/PjG6nbtpqV — Dr. Shana L. Redmond (@ShanaRedmond) May 1, 2024

Στη δυτική όχθη των ΗΠΑ ωστόσο, το UCLA βρέθηκε αντιμέτωπο με συγκρούσεις φιλοπαλεστήνιων και φιλοϊσραηλινών διαδηλωτών, με πράξεις πρωτοφανούς βίας για το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, όπως ανέφεραν οι αρχές. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν έως ότου επενέβη η αστυνομία λίγο πριν την αυγή, μετά από κλήση του πανεπιστημίου. Σήμερα, Τετάρτη, επικρατεί ηρεμία, όμως οι πρυτανικές αρχές ανακοίνωσαν πως αναστέλλονται τα μαθήματα, τουλάχιστον για ένα 24ωρο.

Facebook Twitter Πρωτοφανούς βιαιότητας συγκρούσεις στο UCLA την Τρίτη / Φωτογραφία: Getty Images

Ένας εκπρόσωπος μιας φιλοπαλαιστινιακής ομάδας στο UCLA δήλωσε ότι ο καταυλισμός τους δέχτηκε βίαιη επίθεση το βράδυ της Τρίτης από φιλο-ισραηλινούς αντιδιαδηλωτές και κατηγόρησε το πανεπιστήμιο για την αποτυχία του να τους προστατεύσει. Ο Vincent Doehr, από το UCLA Palestine Solidarity Encampment, είπε ότι η ομάδα του «χτυπήθηκε άγρια» την Τρίτη το βράδυ. «Πολλοί φοιτητές εξακολουθούν να νοσηλεύονται τραυματισμένοι», είπε. Μεταλλικοί φράχτες έχουν στηθεί στην περίμετρο της πανεπιστημιούπολης, όπου παραμένουν αναρτημένα συνθήματα τόσο φιλοπαλαιστινιακά όσο και φιλοϊσραηλινά.

It's so incredibly clear that the police stood aside and let a pro Israeli lynch mob run wild at UCLA. They did nothing for two hours as violent Zionists assaulted students, launched fireworks into the encampment, and sprayed mace on students. pic.twitter.com/kyT4mOLbMk — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) May 1, 2024

Όπως σημειώνουν μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, ωστόσο, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη στα πανεπιστήμια της χώρας, παρά την καταστολή που επέδειξαν οι αρχές. «Τα αμερικανικά πανεπιστήμια παραμένουν υπ' ατμόν, αφού αστυνομικοί σε όλη τη χώρα εισήλθαν σε πανεπιστημιουπόλεις όπου φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν δημιουργήσει καταυλισμούς και είχαν καταλάβει ακαδημαϊκά κτίρια. Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, έγινε τόπος μιας από τις πιο βίαιες συγκρούσεις και σήμερα ένα ελικόπτερο της αστυνομίας περιπολεί από αέρος, καθώς οι διαδηλωτές ξύπνησαν και μάζεψαν σκουπίδια, μετά από μια νύχτα χάους», γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times.

Facebook Twitter Ισχυρή αστυνομική δύναμη παρέμεινε στο UCLA την Τετάρτη / Φωτογραφία: Getty Images

Με πληροφορίες από CNN, Washington Post, New York Times