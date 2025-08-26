Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την επιθυμία του να μετονομαστεί το υπουργείο Εξωτερικών σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος τη «σπουδαία ιστορία νικών» που είχε η Αμερική όταν το υπουργείο είχε αυτό το όνομα, μέχρι το 1947.

«Το λέμε υπουργείο Εξωτερικών, αλλά μεταξύ μας, νομίζω ότι θα αλλάξουμε το όνομα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Lee Jae Myung, στον Λευκό Οίκο. Σε άλλη εκδήλωση την ίδια ημέρα, τόνισε ότι θέλει την αλλαγή επειδή «θέλουμε άμυνα, αλλά θέλουμε και επίθεση». Τους προηγούμενους μήνες είχε αποκαλέσει τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth «γραμματέα πολέμου», υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή του ονόματος είχε γίνει λόγω πολιτικής ορθότητας.

Ωστόσο, ιστορικά αρχεία και μελετητές εθνικής ασφάλειας διαψεύδουν αυτήν την άποψη. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν προχώρησε σε αναδιοργάνωση του παλαιού «υπουργείου Πολέμου», που μετονομάστηκε σε Υπουργείο Άμυνας το 1949, για να βελτιώσει τη συνοχή μεταξύ Στρατού και Ναυτικού και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα στην εθνική ασφάλεια. «Ο στόχος ήταν η γραφειοκρατική συγκέντρωση για τη διαχείριση της σκληρής ισχύος, με κύριο σκοπό την άμυνα και όχι τον πόλεμο», εξηγεί ο Krister Knapp, καθηγητής Ιστορίας στο Washington University.

Η αλλαγή ονόματος σήμερα πιθανότατα απαιτεί νομοθετική έγκριση από το Κογκρέσο, καθώς το Υπουργείο Άμυνας δημιουργήθηκε μέσω αυτού. Το Υπουργείο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλια.

Η ιστορία του υπουργείου Πολέμου ξεκινά το 1789 με πρόεδρο τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, που διαχειριζόταν τον Στρατό. Το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών διοικούνταν από το ξεχωριστό Υπουργείο Ναυτικού από το 1798 μέχρι το 1947, όταν ο Τρούμαν έλαβε έγκριση για τη δημιουργία του National Defense Establishment, που συνένωσε Στρατό, Ναυτικό και την νεοσύστατη Αεροπορία. Το 1949, η οργάνωση μετονομάστηκε στο σημερινό Υπουργείο Άμυνας.

Η αναδιοργάνωση του Τρούμαν, που περιλάμβανε και τη δημιουργία της CIA και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, αποτέλεσε τη βάση για τη στρατηγική των ΗΠΑ στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο τον περιορισμό της Σοβιετικής Ένωσης και άλλων αντιπάλων.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει εποπτεύσει τέσσερις μεγάλους πολέμους: τον Κορεατικό (1950-53), τον Βιετναμέζικο (1965-72), τον Πόλεμο στον Κόλπο (1990-91) και πιο πρόσφατα συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Στο παρελθόν, υπό το υπουργείο Πολέμου, οι ΗΠΑ συμμετείχαν στον Πόλεμο του 1812, τον Μεξικανο-Αμερικανικό, τον Εμφύλιο, τους πολέμους κατά των Ιθαγενών, τον Ισπανο-Αμερικανικό, καθώς και στους Παγκόσμιους Πολέμους Ι και ΙΙ.

Η πρόταση του Τραμπ φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια ιστορική συζήτηση για τον ρόλο του Υπουργείου και την ισορροπία μεταξύ άμυνας και επιθετικής στρατηγικής, ενώ οι νομικές και πολιτικές διαδικασίες για μια τέτοια αλλαγή παραμένουν σύνθετες και απαιτητικές.

Με πληροφορίες από Washington Post