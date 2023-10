Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα- Το Ισραήλ «βρήκε νεκρούς ομήρους» στις εφόδους

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα, μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού για εκκένωση. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έκανε τις πρώτες χερσαίες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, όπου- σύμφωνα με ΜΜΕ- εντοπίστηκαν πτώματα αιχμαλώτων που είχε πάρει η Χαμάς όταν εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση.

Χθες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έκαναν τις πρώτες χερσαίες «τοπικής κλίμακας» επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς. Σε αυτές τις εφόδους- από μονάδες του πεζικού και άρματα- έγιναν έρευνες για αιχμαλώτους, αλλά και επιχειρήσεις κατά «τρομοκρατών» και του εξοπλισμού τους, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση. Στο μεταξύ, όλα δείχνουν πως επίκειται χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Haaretz και Jerusalem Post, σε αυτές τις επιδρομές του ισραηλινού στρατού βρέθηκαν πτώματα αιχμαλώτων που είχαν πάρει οι μαχητές της Χαμάς, όταν εξαπέλυσαν την επίθεση στο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο.

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε, σύμφωνα με την Haaretz, ότι βρέθηκαν και αντικείμενα που μπορεί να οδηγήσουν σε άλλους αγνοούμενους. Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, ο στρατός «κατέστρεψε ομάδες και υποδομών τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένης μονάδας της Χαμάς που εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ».

🔻 The past 24hrs:



The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.



Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages.



The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in…

Σήμερα το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι περισσότεροι από 120 άνθρωποι κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς στη Γάζα.

Ο συνολικός απολογισμός από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς έχει φτάσει τους 3.200 νεκρούς. Τουλάχιστον 1.900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τα ισραηλινά πλήγματα, εκ των οποίων 614 παιδιά και 370 γυναίκες. Όταν εισέβαλαν στο Ισραήλ, οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν 1.300 ανθρώπους.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization.

Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

Μετά την εντολή του Ισραήλ για την εκκένωση του βορρά της Λωρίδας της Γάζας, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χρησιμοποιώντας ό,τι μέσο είχαν, οι κάτοικοι της περιοχής έφευγαν, με κατεύθυνση προς τον νότο. Ήδη, πριν από αυτή την εξέλιξη, οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς έφταναν τους 400.000.

Η εντολή του ισραηλινού στρατού για εκκένωση επικρίθηκε έντονα από τον ΟΗΕ και από οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Διεθνής Αμνηστία.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη και «σε κάποιες περιπτώσεις απλά αδύνατη» την εκκένωση της περιοχής. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ. Η μεταφορά ασθενών από τα νοσοκομεία της Γάζας ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το βράδυ της Παρασκευής, σε νέο διάγγελμά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εξαλείψει τη Χαμάς και συμπλήρωσε ότι η αντεπίθεση στη Γάζα είναι «μόνο η αρχή». «Το Ισραήλ χτυπά τους εχθρούς του με άνευ προηγουμένου ισχύ. Οι εχθροί μας μόλις άρχισαν να πληρώνουν το τίμημα», υπογράμμισε.

Ισραηλινός στρατός: Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι εχθροί μας

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Τζόναθαν Κοπέρνικους, έκανε ανακοινώσεις σχετικά με τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά στον πόλεμο με τη Χαμάς. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι οι έφεδροι έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, στα νότια, τα κεντρικά και τα βόρεια και προετοιμάζονται «για όποια εντολή λάβουν».



«Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι δεν είναι εχθροί μας. Δεν αντιμετωπίζουμε ως τέτοιους και δεν τους βάζουμε στο στόχαστρο», είπε και συμπλήρωσε ότι η εντολή για την εκκένωση είχε στόχο να φύγουν από την περιοχή όπου «θα ενταθούν» οι επιχειρήσεις του Ισραήλ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους αμάχους. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Χαμάς επειδή καλούσε τους αμάχους να μην εγκαταλείψουν τη Γάζα, αναφέροντας ότι η οργάνωση τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Ο στόχος μας είναι πολύ σαφής. Το τέλος του πολέμου θα είναι η διάλυση της Χαμάς και των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και η θεμελιώδης αλλαγή της κατάστασης, ώστε η Χαμάς να μην έχει ποτέ τη δυνατότητα να προκαλέσει κακό σε Ισραηλινούς αμάχους ή στρατιώτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

Χθες, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έπληξε το κονβόι των αμάχων που εγκατέλειπαν τη Γάζα. Σύμφωνα με την οργάνωση, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε σε τρία σημεία τις ουρές των αυτοκινήτων, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά.

«Πολύ τεταμένη» η κατάσταση και στα σύνορα με τον Λίβανο

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως είναι πολύ τεταμένη η κατάσταση και στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Σημείωσε ότι μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους προς Ισραηλινούς στρατιώτες. «Υπήρξε μια σύντομη μάχη και η κατάσταση τελικά ηρέμησε», ανέφερε σχετικά.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε, η Χεζμπολάχ έστειλε drones στο Ισραήλ και επίσης εκτόξευσε πυραύλους εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους. «Αυτές οι δύο προσπάθειες αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τις IDF, αλλά η κατάσταση στα βόρεια σύνορα παραμένει πολύ τεταμένη και παρακολουθούμε πολύ στενά τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, με ενίσχυσή μας στον βορρά», επεσήμανε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues.

