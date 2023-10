ΠΟΥ: Η μεταφορά ασθενών από τη Γάζα ισοδυναμεί με «καταδίκη σε θάνατο»

Η μετακίνηση ασθενών από τη Γάζα είναι καταδίκη σε θάνατο αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά από ενημέρωση που έλαβαν από τις παλαιστινιακές αρχές αναφορικά με τη μεταφορά των ασθενών από τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα,

«Με τα συνεχιζόμενα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, οι άμαχοι δεν έχουν πλέον ασφαλές μέρος να πάνε. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον ΠΟΥ ότι είναι αδύνατον να μεταφερθούν οι ευπαθείς ασθενείς από τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα», δήλωσε ο Γιασάρεβιτς, εκπρόσωπος του ΠΟΥ, σε συνέντευξη Τύπου, καθώς η κατάσταση με τον πόλεμο στο Ισραήλ ολοένα και χειροτερεύει.

Πρόκειται για σοβαρά τραυματίες, ενήλικες, παιδιά και νεογέννητα που χρειάζονται εντατική θεραπεία. «Είναι σοβαρά ασθενείς, των οποίων τα τραύματα σημαίνουν ότι η μοναδική τους πιθανότητα για επιβίωση είναι να βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη», δήλωσε ο Ταρίκ Γιασάρεβιτς. «Άρα η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων είναι καταδίκη σε θάνατο. Το να ζητά κανείς από υγειονομικούς να κάνουν κάτι τέτοιο είναι παραπάνω από βάναυσο».

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ ανέφερε ότι το σύστημα υγείας στη Γάζας είναι «στο σημείο κατάρρευσης». Έξι από τα επτά μεγάλα νοσοκομεία της Γάζας βρίσκονται σε μερική λειτουργία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Το νοσοκομείο Μπέιτ Χανούν, στη βόρεια Γάζα, δεν είναι πλέον λειτουργικό λόγω των συνεχών αεροπορικών πληγμάτων σε κοντινή απόσταση, προκαλώντας ζημιές στο νοσοκομείο και στους γύρω δρόμους», δήλωσε ο Ταρίκ Γιασάρεβιτς.

Τα δύο μεγάλα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το ινδονησιακό νοσοκομείο και το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, έχουν υπερβεί τη συνολική τους δυναμικότητα των 760 κλινών, σύμφωνα με τον ίδιο. Και το 99% των κλινών στο νοσοκομείο Σίφα, ένα από τα βασικά χειρουργικά κέντρα στον θύλακα, έχει καταληφθεί, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, «ο αντίκτυπος μιας εκκένωσης θα είναι καταστροφικός», κυρίως για τους τραυματίες που χρειάζονται να εγχειριστούν, τους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τα νεογέννητα σε θερμοκοιτίδες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει έλλειψη στις τράπεζες αίματος στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο ΠΟΥ είναι έτοιμος να αποστείλει ιατρικές προμήθειες «μόλις λάβουμε το πράσινο φως».

