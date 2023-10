Πόλεμος στο Ισραήλ: Η στιγμή που Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα μεταφέρονται σε καταφύγιο

Το Ισραήλ επισκέφθηκαν σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εν μέσω του πολέμου με τη Χαμάς και κάποια στιγμή οδηγήθηκαν σε καταφύγιο, όταν άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες.

Οι δύο Ευρωπαίες αξιωματούχοι επισκέφθηκαν σήμερα το Τελ Αβίβ, θέλοντας να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον λαό του Ισραήλ, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, από την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.300 Ισραηλινοί.

Ενώ βρίσκονταν στο Τελ Αβίβ και είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, κάμερα κατέγραψε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Ρομπέρτα Μέτσολα να φυγαδεύονται βιαστικά προς ένα καταφύγιο υπό τον ήχο των σειρήνων που μαρτυρούσε πως επίκειται πυραυλική επίθεση.

🚨President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen rushing to a bomb shelter as rocket alert sirens blare in Tel Aviv pic.twitter.com/qaPZUfRpOE — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 13, 2023

Νωρίτερα, σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε: «Βρεθήκαμε στο Kfar Azza. Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη. Θρηνούμε μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων».

We were in Kfar Azza.



One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.



The horror of what happened here is unspeakable.



We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023

Σημειώνεται πως οι δύο Ευρωπαίες αξιωματούχοι έφτασαν στο Ισραήλ σήμερα το πρωί. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter: «Έφτασα στο Ισραήλ με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στον ισραηλινό λαό μετά την τρομερή τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς» ενώ συμπλήρωσε ότι «είμαστε εδώ με ένα μήνυμα αλληλεγγύης».

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023

Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μέτσολα, σε δική της ανάρτηση, σημείωσε πως «είμαστε εδώ με ένα μήνυμα αλληλεγγύης μετά τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ που έχει σημειωθεί εδώ και γενιές. Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει. Το πώς αντιδρούμε έχει σημασία. Μπορούμε - πρέπει - να σταματήσουμε τη Χαμάς. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετριαστούν οι ανθρωπιστικές συνέπειες».

Back in Israel.



We are here with a message of solidarity after the worst terror attack #Israel has endured in generations.



Terror will not prevail. How we respond matters.



We can - we must - stop Hamas. And do what we can to mitigate humanitarian consequences.@vonderleyen pic.twitter.com/VxMgnwi0eU — Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2023

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Ο στρατός λέει ότι είναι σε εξέλιξη εισβολή ενόπλων από τον Λίβανο