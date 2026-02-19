Ο αργυροπελεκάνος της λίμνης Κερκίνης που ξεχώρισε το National Geographic

Το National Geographic έκανε ακόμη μία αναφορά στην άγρια ζωή της Ελλάδας, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν αργυροπελεκάνο από τη λίμνη Κερκίνη.

Συγκεκριμένα, σε Instagram post του επίσημου λογαριασμού National Geographic Animals με τα 15 εκατομμύρια followers, αναδημοσιεύθηκε φωτογραφία του φωτογράφου Tony Constantinides (@tony_wanders_photo στο Instagram).

Η δημοσίευση γράφει: «Φωτογραφία: @tony_wanders_photo | Πλέοντας στη λίμνη Κερκίνη, στην Κεντρική Μακεδονία, κάτω από έναν ουρανό που δεν υποσχόταν τίποτα… μέχρι που το έκανε. Για λίγα εύθραυστα λεπτά, τα σύννεφα άνοιξαν, βάφοντας το νερό σε ροζ και μωβ αποχρώσεις, και ένας αργυροπελεκάνος γλίστρησε μέσα στο τέλειο φως. Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη — μόνο ένστικτο και ένα “κλικ”. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου όπου η αμφιβολία μετατράπηκε σε ένα από τα αγαπημένα καρέ που έχω απαθανατίσει ποτέ.

Λίμνη Κερκίνη, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα».

Στη δική του αρχική ανάρτηση, ο φωτογράφος σημείωσε:

«Ολοκληρώνω ένα από τα καλύτερα φωτογραφικά ταξίδια που έχω κάνει ποτέ — κυνηγώντας αργυροπελεκάνους στην περίοδο αναπαραγωγής τους στη λίμνη Κερκίνη, στην Ελλάδα. Στην ακμή τους μοιάζουν σχεδόν προϊστορικοί, σαν αναγεννημένοι δεινόσαυροι, με μάτια που δεν σε κοιτάζουν απλώς, αλλά σε διαπερνούν. Βλέποντάς τους στον τόπο αναπαραγωγής τους, σε εκείνο το άγριο και ήσυχο τοπίο, ένιωσα λιγότερο σαν να ήμουν σε ταξίδι και περισσότερο σαν να είχα μεταφερθεί σε μια άλλη εποχή».