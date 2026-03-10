Οι κροκόδειλοι ίσως αποκαλύπτουν ότι υπολογιζόταν λάθος η ηλικία των δεινοσαύρων

Για δεκαετίες οι παλαιοντολόγοι υπολόγιζαν την ηλικία των δεινοσαύρων με έναν σχετικά απλό τρόπο, μετρώντας τους δακτυλίους ανάπτυξης στα οστά τους.

Όπως συμβαίνει και με τα δέντρα, θεωρούνταν ότι κάθε δακτύλιος αντιστοιχεί σε ένα έτος ζωής. Νέα έρευνα όμως δείχνει ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να μην είναι τόσο ακριβής όσο πιστεύαμε.

Επιστήμονες που μελέτησαν κροκόδειλους σε ένα υπαίθριο κέντρο κοντά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής διαπίστωσαν ότι τα ζώα αυτά, τα οποία συγκαταλέγονται στους πιο κοντινούς «ζωντανούς συγγενείς» των δεινοσαύρων, σχηματίζουν περισσότερους από έναν δακτυλίους ανάπτυξης μέσα σε έναν χρόνο.

Τι «δείχνουν» οι κροκόδειλοι για τους δεινοσαύρους

Η ανακάλυψη αυτή αμφισβητεί την παραδοσιακή προσέγγιση για τον υπολογισμό της ηλικίας των δεινοσαύρων και ενισχύει μια ευρύτερη επιστημονική συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούν να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ηλικίες των ζώων.

Αν οι δεινόσαυροι είχαν παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης με τους κροκόδειλους, τότε οι επιστήμονες ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν τους υπολογισμούς για το πόσο γρήγορα μεγάλωναν και πόσο ζούσαν αυτά τα προϊστορικά ζώα.

Η μελέτη των σύγχρονων ερπετών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση των δεινοσαύρων, καθώς τα είδη αυτά μοιράζονται κοινές εξελικτικές ρίζες και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις για τη βιολογία των εξαφανισμένων αυτών γιγάντων.

Με πληροφορίες από NPR

