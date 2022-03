Δάσκαλος απολύθηκε επειδή διάβασε παιδικό βιβλίο για οπίσθια σε μαθητές: «Δεν το περίμενα, έκλαιγα συνεχώς»

Ένας υποδιευθυντής δημοτικού σχολείου στο Μισισιπή είπε ότι απολύθηκε επειδή διάβασε το «I Need a New Butt!», ένα χιουμοριστικό παιδικό βιβλίο για τα οπίσθια, σε μαθητές της δευτέρας τάξης.

Το περιστατικό πυροδότησε αντιδράσεις σε υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η απόλυση θα μπορούσε να έχει τρομακτικές επιδράσεις σε μια εποχή πιέσεων από συντηρητικούς για απαγόρευση συγκεκριμένων βιβλίων σε σχολεία των ΗΠΑ.

Στις 2 Μαρτίου, που γιορτάζεται η Read Across America Day, μαθητές ηλικίας έξι και επτά ετών από την κομητεία Hinds του Μισισιπή περίμεναν τον διευθυντή του σχολείου να τους διαβάσει σε μια συνεδρία Zoom, ανέφεραν οι New York Times.

Καθώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί, παρενέβη ο Toby Price, βοηθός διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Gary Road που ήταν στο γραφείο του. Έπιασε στα χέρια το «I Need a New Butt!» της Dawn McMillan και άρχισε να διαβάζει σε περίπου 240 παιδιά.

Το «I Need a New Butt!», για αναγνώστες ηλικίας μεταξύ τεσσάρων και οκτώ ετών, μιλάει για ένα αγόρι που ξεκινά να βρει καινούργια οπίσθια όταν βλέπει μια «ρωγμή» στα δικά του, που τον κάνει να φοβάται ότι έχουν σπάσει.

Ο Toby Price, που διδάσκει εδώ και 20 χρόνια, είπε ότι η επιθεωρητής της περιοχής, Delesicia Martin, τον κάλεσε στο γραφείο της και του είπε ότι παίρνει άδεια. Δύο μέρες αργότερα, είπε ο Price, κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας Εκπαιδευτικού και απολύθηκε.

«Δεν περίμενα να απολυθώ. Έκλαιγα σε όλη τη διαδρομή για το σπίτι», είπε στους Times.

Σε επιστολή προς τον Price, η Delesicia Martin φέρεται να χαρακτήρισε το βιβλίο ως «ακατάλληλο», επισημαίνοντας τις αναφορές στα αέρια και σημειώνοντας ότι «περιέγραφε οπίσθια σε διάφορα χρώματα, σχήματα και μεγέθη (παράδειγμα: πυρίμαχο, αλεξίσφαιρο, ανθεκτικό στις βόμβες)».

Ο Price είπε ότι οι υπάλληλοι του σχολείου του είπαν ότι φοβούνταν παράπονα από τους γονείς και η Martin ότι ήταν «αντιεπαγγελματίας». Ο ίδιος είπε στους Times ότι προσέλαβε δικηγόρο και θα πολεμούσε για την απόλυσή του.

Η Pen America, οργάνωση των συγγραφέων, προέτρεψε τους σχολικούς λειτουργούς να ανακαλέσουν την απόφασή τους.

«Σίγουρα, το εν λόγω βιβλίο προορίζεται να είναι χιουμοριστικό για ένα νεανικό κοινό και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μπορεί εύλογα να αναρωτηθούν αν ήταν η βέλτιστη επιλογή για τη συγκεκριμένη περίσταση», ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ωστόσο πως η απόφαση «υπονοεί ότι οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός θα μπορούσε να απολυθεί υπό παρόμοιες συνθήκες, κάθε φορά που μια ανώνυμη πηγή θεωρεί "ακατάλληλο" για οποιονδήποτε λόγο ένα βιβλίο που διαβάζεται σε μαθητές».

