ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δανία: Ο άνθρωπος του Τραμπ στη Γροιλανδία και οι μυστικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ

Οι σχέσεις Δανίας-ΗΠΑ κλονίζονται λόγω ισχυρισμών για μυστικές επιχειρήσεις στη Γροιλανδία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δανία: Ο άνθρωπος του Τραμπ στη Γροιλανδία και οι μυστικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ Facebook Twitter
φωτ.: X
0

Οι σχέσεις Δανίας-ΗΠΑ έφτασαν σε νέο χαμηλό αυτή την εβδομάδα μετά από ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία, το τεράστιο Αρκτικό νησί που ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να ελέγξει η Αμερική.

Ταυτόχρονα, όμως, εξέχουσες προσωπικότητες συνδεδεμένες με τον Τραμπ προωθούν τη στρατηγική του για τη Γροιλανδία με τρόπο που είναι μάλλον φανερός παρά μυστικός.

Μία από αυτές τις προσωπικότητες είναι ο Thomas Dans — επενδυτής, πρώην αρμόδιος της Αρκτικής και αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, καθώς και ενεργός χρήστης social media. Αν και δηλώνει ότι δεν έχει επίσημο ρόλο, τα μέσα ενημέρωσης στη Γροιλανδία τον αποκαλούν «ο άνθρωπος του Τραμπ στο νησί».

Ο Dans έχει διοργανώσει επισκέψεις υψηλών προσώπων, όπως αυτή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο Nuuk, και σχεδίασε (χωρίς αποτέλεσμα) την επίσκεψη της συζύγου του αντιπροέδρου στο νησί. Τονίζει ότι είναι ένας φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ και της «MAGA» ατζέντας και δηλώνει υπερήφανος που συμβάλλει στην «ιστορική προσπάθεια για περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια και καλή θέληση».

Ο Dans ηγείται της οργάνωσης American Daybreak, που προωθεί την ενημέρωση για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την «επιστροφή της Αμερικής στην Αρκτική». Πρόσφατα επισκέφθηκε εγκαταλελειμμένη αμερικανική στρατιωτική βάση για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του USAT Dorchester το 1943.

Οι δανικές αρχές, σοκαρισμένες από τις αναφορές περί αμερικανικών επιχειρήσεων επιρροής, δηλώνουν ότι θα θεωρήσουν «μη αποδεκτές» οποιεσδήποτε αποδείξεις ανάμειξης. Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν ελέγχει τις ενέργειες ιδιωτών πολιτών».

Η Γροιλανδία, με μόλις 57.000 κατοίκους, παραμένει στρατηγικά σημαντική: ο Dans ξεκαθαρίζει ότι «η ασφάλεια της Γροιλανδίας ανήκει στις ΗΠΑ» και ότι η χώρα «είναι δική μας για να χαθεί». Οι περισσότεροι Γροιλανδοί θέλουν ανεξαρτησία από τη Δανία, αλλά αρνούνται να ενσωματωθούν στις ΗΠΑ, με ποσοστό 85% να το απορρίπτει σε έρευνα του Ιανουαρίου.

Η ένταση δείχνει ότι η Αμερική, ιστορικός σύμμαχος της Δανίας, πλέον αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος όταν πρόκειται για τη Γροιλανδία, ενώ το νησί παραμένει στο επίκεντρο γεωστρατηγικών σχεδιασμών.

Με πληροφορίες από financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για τον ρόλο τους σε αναγκαστική πρακτική αντισύλληψης γυναικών

Διεθνή / Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για τον ρόλο τους σε αναγκαστική πρακτική αντισύλληψης γυναικών

Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια στη Γροιλανδία έλαβαν ενδομήτριες συσκευές αντισύλληψης (IUD) τις δεκαετίες '60 και '70, πολλές από τις οποίες χωρίς τη συναίνεσή τους
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Διεθνή / Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία κινδυνεύει να πέσει στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, με σοσιαλιστές, ακροδεξιούς, Πράσινους και κομμουνιστές να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν κατά, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Πάντα μια αβάσταχτη μέρα» - Η κίνηση του αδελφού της στον τόπο ταφής της 28 χρόνια μετά τον θάνατό της

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Πάντα μια αβάσταχτη μέρα» - Η κίνηση του αδελφού της στον τόπο ταφής της 28 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο λόγος που είναι θαμμένη σε ένα απομονωμένο, ιδιωτικό νησί - «Συμφωνήσαμε όλοι ότι αυτό ήταν το κατάλληλο μέρος για να βρίσκεται η Νταϊάνα» υποστηρίζει
LIFO NEWSROOM
Δύο τρισ. ευρώ σε κίνδυνο: Οι συντάξεις στην Ολλανδία απειλούν τις ευρωπαϊκές αγορές

Διεθνή / Δύο τρισ. ευρώ σε κίνδυνο: Οι συντάξεις στην Ολλανδία απειλούν τις ευρωπαϊκές αγορές

Η μεταρρύθμιση του ολλανδικού συνταξιοδοτικού συστήματος απειλεί να αναστατώσει τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, με 2 τρισ. ευρώ σε κίνδυνο και αβεβαιότητα για επενδυτές και τράπεζες
LIFO NEWSROOM
Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Διεθνή / Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες ξεκινούν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική νηοπομπή για να σπάσουν τον αποκλεισμό
LIFO NEWSROOM
kamila-sexoualiki epithesi

Διεθνή / Όταν η βασίλισσα Καμίλα αντιμετώπισε σεξουαλική επίθεση ως μαθήτρια: «Τον χτύπησα με το παπούτσι στο ευαίσθητο σημείο»

Στο βιβλίο "Power and the Palace" αναφέρεται πως η βασίλισσα αποκάλυψε το γεγονός στον Μπόρις Τζόνσον κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Λονδίνου
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Διεθνή / Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς
LIFO NEWSROOM
 
 