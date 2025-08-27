Συναγερμός στη Δανία για μυστική απόπειρα επιρροής στη Γροιλανδία - Κλήθηκε στο ΥΠΕΞ ο επιτετραμένος των ΗΠΑ

Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκκε Ράσμουσεν, κάλεσε τον ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη στην Κοπεγχάγη, μετά από δημοσίευμα ότι Αμερικανοί πολίτες διεξάγουν «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» στη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Δανίας DR, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η διείσδυση στην κοινωνία της Γροιλανδίας και η προώθηση της αποσχιστικής τάσης υπέρ των ΗΠΑ, χωρίς όμως να διευκρινίζεται για ποιον εργάζονταν οι εμπλεκόμενοι.

Οι δανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει ότι η Γροιλανδία στοχοποιείται από «διαφορετικές μορφές εκστρατειών επιρροής». Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Βασιλείου [της Δανίας] θα είναι φυσικά απαράδεκτη», και με αυτό το σκεπτικό κλήθηκε ο Αμερικανός chargé d’affaires. Η ΒΒC έχει απευθυνθεί στην αμερικανική πρεσβεία για σχόλιο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας. Ο αντιπρόεδρος JD Vance έχει κατηγορήσει την Κοπεγχάγη για υποεπένδυση στο έδαφος αυτό. Κατά την επίσκεψή της στη Γροιλανδία πριν από λίγους μήνες, η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι «δεν μπορείτε να προσαρτήσετε μια άλλη χώρα».

Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «ενήμερη ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στο Βασίλειο της Δανίας». Πρόσθεσε ότι «δεν προκαλεί έκπληξη αν αντιμετωπίσουμε απόπειρες εξωτερικής επιρροής στο μέλλον».

Η Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει παραδοσιακά θεωρήσει τις ΗΠΑ ως έναν από τους στενότερους συμμάχους της. Οι Δανοί έχουν εκφράσει σοκ από την επιμονή του Τραμπ να ελέγξει την ημιαυτόνομη επικράτεια της Γροιλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν αποκλείει τη χρήση βίας.

Οι δανικές υπηρεσίες ασφαλείας PET εκτιμούν ότι οι εκστρατείες επιρροής αποσκοπούν στο «να δημιουργήσουν διχόνοια στις σχέσεις Δανίας-Γροιλανδίας», εκμεταλλευόμενες υπάρχουσες ή επινοημένες διαφωνίες, είτε μέσω «παραδοσιακών πρακτόρων είτε μέσω παραπληροφόρησης». Οι PET ενίσχυσαν την παρουσία τους στη Γροιλανδία και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρεσβευτή στην Κοπεγχάγη, γι’ αυτό ο Ράσμουσεν κάλεσε τον Mark Stroh, τον ανώτερο διπλωμάτη της αμερικανικής αποστολής στην πρωτεύουσα της Δανίας. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται αμερικανός διπλωμάτης φέτος· τον Μάιο είχε προηγηθεί αντίστοιχη κλήση μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επικεντρώνονται στη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με το DR, ένας Αμερικανός επισκέφθηκε τη Νουκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, για να καταρτίσει λίστα Γροιλανδών που υποστήριζαν προσπάθειες των ΗΠΑ να ελέγξουν το νησί, με σκοπό την πιθανή στρατολόγησή τους σε κίνημα αποσχιστικότητας. Το δημοσίευμα του Μαΐου στο Wall Street Journal ανέφερε ότι στόχος ήταν επίσης η εκτίμηση της στάσης απέναντι στην ανεξαρτησία και την εξόρυξη φυσικών πόρων από Αμερικανούς. Τότε, η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Tulsi Gabbard, δεν διέψευσε τις πληροφορίες αλλά κατηγόρησε το Journal ότι «παραβιάζει τον νόμο και υπονομεύει την ασφάλεια και τη δημοκρατία της χώρας μας».

Με πληροφορίες από BBC