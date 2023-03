Credit Suisse- Κεντρική τράπεζα Ελβετίας: Θα παρέχουμε ρευστότητα αν χρειαστεί

Την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας προκάλεσε το μαζικό ξεπούλημα της μετοχών της Credit Suisse που σημειώθηκε νωρίτερα σε μια προσπάθεια να κατευναστεί η ανασφάλεια των επενδυτών.

Εν μέσω του μαζικού ξεπουλήματος, που έφτασε έως και το 30%, η Credit Suisse απηύθυνε έκκληση στην κεντρική τράπεζα της Ελβετίας για μια δημόσια δήλωση υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η ελβετική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών FINMA και η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διαβεβαίωσαν δημόσια ότι «τα προβλήματα ορισμένων τραπεζών στις ΗΠΑ δεν ενέχουν άμεσο κίνδυνο μετάδοσης για τις ελβετικές χρηματοπιστωτικές αγορές».

«Οι αυστηρές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που ισχύουν για τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν τη σταθερότητά τους. Η Credit Suisse πληροί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ρευστότητας που επιβάλλονται στις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Εάν χρειαστεί, η κεντρική τράπεζα θα παρέχει στην Credit Suisse ρευστότητα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Το sell off στις μετοχές της ελβετικής τράπεζας ήρθε στον απόηχο της πτώχευσης Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ και αφού ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αγόρασε μερίδιο 10% στην Credit Suisse πέρυσι, απέκλεισε το ενδεχόμενο να παράσχει περαιτέρω οικονομική βοήθεια στην ελβετική τράπεζα.

