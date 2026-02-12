Αντιμέτωποι με την οργή των συγγενών των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Crans-Montana βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Ο Jacques και η Jessica Moretti αποδοκιμάστηκαν κατά την άφιξή τους στην Εισαγγελία του Σιόν, με τους συγκεντρωμένους συγγενείς να τους αποκαλούν επανειλημμένα «δολοφόνους».

«Σκοτώσατε τον γιο μου», «Σκοτώσατε τον αδελφό μου», «Πού είναι ο γιος μου;», «Είστε τέρατα», «Πώς καταφέρνετε να τρώτε και να κοιμάστε;», φώναζαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στην Ελβετία.

«Αν πρέπει να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε. Δεν είμαστε μαφία, είμαστε εργαζόμενοι», απάντησε ο Jacques Moretti.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε ξημερώματα 1ης Ιανουαρίου στο μπαρ, στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και άφησε περισσότερους από εκατό τραυματίες με εγκαύματα.

Η εφημερίδα Le Figaro μεταδίδει ότι η Jessica Moretti ξέσπασε σε κλάματα και τότε «μία από τις γυναίκες που ήταν παρούσες φώναξε "Σταμάτα να κάνεις την αθώα, κοίταξέ με!". Προφανώς συγκλονισμένοι από την τεταμένη κατάσταση, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων παρενέβησαν μεταξύ των πελατών τους, των οικογενειών και των δημοσιογράφων, με τη βοήθεια των αστυνομικών».

Πριν από λίγες ημέρες, οι συγγενείς των θυμάτων είχαν συμφωνήσει να συγκεντρωθούν έξω από την Εισαγγελία της Σιόν την Πέμπτη, προκειμένου να ακούσουν τις απαντήσεις των Moretti στις ερωτήσεις των δικηγόρων και, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, εξέφρασαν την επιθυμία να «αντιμετωπίσουν» από κοντά τους ιδιοκτήτες του μπαρ.

Crans-Montana: Τι είπε ο μπάρμαν του Constellation

Ο Γκαετάν που είναι 28 ετών, εργαζόταν ως μπαρτέντερ στο Constellation, ενώ μετά τη φωτιά στο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης τραυματίστηκε σοβαρά και «έπεσε» σε κώμα για οκτώ ημέρες. Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Κάθε βράδυ, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι» αναφέρει στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, RTS. Οι σκέψεις του επιστρέφουν συνεχώς σε συναδέλφους και φίλους που τραυματίστηκαν βαριά, καθώς ένας πρώην συγκάτοικός του δίνει ακόμη μάχη στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος αποφεύγει να αποδώσει τεχνικές ευθύνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, όμως άσκησε κριτική στο ζεύγος των ιδιοκτητών του μπαρ: «Όταν βλέπω πώς προσπαθούν σιγά-σιγά να αποποιηθούν των ευθυνών τους, αρχίζω να τους κατηγορώ όλο και περισσότερο. Είναι παράλογο να ρίχνουν την ευθύνη στους εργαζόμενους», λέει.

Ο Γκαετάν υποστηρίζει ότι στο μπαρ υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ήδη πριν από το δυστύχημα. «Πουλούσαμε μπίρες που είχαν λήξει. Έφτιαχνα σάντουιτς με ψωμί, που ήταν κατεψυγμένο πάνω από έναν χρόνο», σημειώνει.

Στέκεται επίσης στη διαχείριση ανήλικων πελατών: «Προσπαθούσα να ελέγχω ταυτότητες, αλλά συχνά μου τις έδειχναν στο κινητό, χωρίς δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας. Ξέραμε ότι το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν να μπει χρήμα».



Με πληροφορίες από SWI swissinfo, Le Figaro, RTS

