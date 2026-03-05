Απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία για Patriot στην Κάρπαθο: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης»

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τους Patriot στην Κάρπαθο, που έκανε λόγο για καθεστώς «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου.

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη» είναι το μήνυμα που εκπέμπει το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία, ως απάντηση στις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις της περί «τετελεσμένων», στον απόηχο της αποστολής Patriot στην Κάρπαθο.

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος» αναφέρεται επίσης.

«Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσώπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η αντίδραση της Τουρκίας για τους Patriot στην Κάρπαθο

Ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο.

Όπως σημειώνει η Άγκυρα «θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες». Και συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947. Λόγω αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός».

«Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο. Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι Patriot στην Κάρπαθο:

Υπενθυμίζεται ότι αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε χθες το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση των αντιαεροπορικών συστημάτων.

