Αντιδρά η Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Υπό αποστρατιωτικοποίηση Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα»

Η αντίδραση της Τουρκίας για τη συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο, ήρθε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Στην ανάρτησή του μέσω X, ο Öncü Keçeli αναφέρθηκε σε δηλώσεις που «αντιβαίνουν στο αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου» τις οποίες χαρακτήρισε «επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες».

Άφησε παράλληλα αιχμές για «ορισμένους κύκλους» που «προσπαθούν να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με την Ελλάδα», ενώ σε άλλο σημείο του μακροσκελούς μηνύματός του, ξεκαθάρισε, ότι «οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας τους και εγγυήτριας Τουρκίας, και δεν χρειάζονται κανέναν άλλο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου:

Θεωρούμε ότι οι δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και αντιβαίνουν στο αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου είναι επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες. Δεν υπάρχει θέμα προς συζήτηση όσον αφορά το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης του Παρισιού του 1947.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι – οι οποίοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα – επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός.

Οποιοδήποτε βήμα που κάνουν αυτοί οι κύκλοι, που κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, είναι άκυρο και ανίσχυρο. Ακόμα πιο διδακτικό είναι το γεγονός ότι αυτή η νοοτροπία, που στο παρελθόν επιδίωκε τη συλλογική εξάλειψη των Τουρκοκυπρίων που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας τους και εγγυήτριας Τουρκίας, και δεν χρειάζονται κανέναν άλλο.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία της ειλικρινής δέσμευσής μας για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να προβάλλουν αβάσιμες αξιώσεις για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και να διαδίδουν παραπληροφόρηση κατά της χώρας μας ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική.