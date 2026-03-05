«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Απομάκρυναν με τη βία βετεράνο από το Καπιτώλιο

Βίντεο από τη στιγμή που διαμαρτύρεται κατά του πολέμου στο Ιράν και τον απομακρύνουν από την αίθουσα

Η ραγδαία κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η συζήτηση για πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ σε μια ευρύτερη σύρραξη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας.

Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, κατά τη διάρκεια ακρόασης υποεπιτροπής της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. Ένας διαδηλωτής διέκοψε συγκεκριμένα τη διαδικασία και απομακρύνθηκε βίαια από την αίθουσα από αστυνομικούς της του Καπιτωλίου, με τη βοήθεια του γερουσιαστή Τιμ Σίχι.

Ο διαδηλωτής φώναζε «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ», ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί προσπαθούν να τον απομακρύνουν, με το χέρι του να παγιδεύεται στο κενό μιας πόρτας.

Παρευρισκόμενοι ακούγονται να φωνάζουν «το χέρι του», καθώς ο άνδρας φαίνεται να τραυματίζεται.

🫣A combat veteran vs. Congress security — raw footage spreading rapidly online



Marine veteran, full uniform, yells in Senate hearing that no one wants to die for Israel.



They swarm, drag him out kicking & screaming in front of stunned crowd. He fights back hard.



Whose side… pic.twitter.com/GzwomMoydM — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ταυτοποίησε τον συλληφθέντα ως τον Μπράιαν ΜακΓκίνις, 44 ετών, από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος είναι βετεράνος των πεζοναυτών των ΗΠΑ και υποψήφιος για τη Γερουσία με το Πράσινο Κόμμα.

Ο ΜακΓκίνις αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση εναντίον αστυνομικού, αντίσταση κατά της σύλληψης και παρεμπόδιση παράνομης διαδήλωσης.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δημοσιεύσει βίντεο στην πλατφόρμα X, στο οποίο δήλωνε ότι βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθεί για την πιθανότητα αποστολής Αμερικανών στρατιωτών σε μια νέα σύγκρουση.

«Βρίσκομαι εδώ για να ρωτήσω γιατί πρόκειται να στείλουν άνδρες και γυναίκες μας σε κίνδυνο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου δήλωσε ότι ο διαδηλωτής ξεκίνησε παράνομη διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια της ακρόασης και αντιστάθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον απομακρύνουν. Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά το περιστατικό.

Με πληροφορίες από nbcwashington.com