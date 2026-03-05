Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας: Τον «Χριστόφορο Κολόμβο» στέλνει η Ισπανία

Βοήθεια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνει η Κύπρος, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Στην Κύπρο έφτασε λίγο μετά τις δέκα το πρωί της Πέμπτης (5/3) ο Βρετανός υπουργός Άμυνας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ίδιος θα συναντηθεί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν, και εκείνες, δυνάμεις στην Κύπρο.

«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».

Το υπουργείο Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Η ισπανική φρεγάτα, σύμφωνα με το philenews.com, «Χριστόφορος Κολόμβος» F105- Cristóbal Colón στα ισπανικά- είναι η τελευταία φρεγάτα κλάσεως «Álvaro de Bazán» ή «F100 class», έχει εκτόπισμα 6.391 τόνους και μήκος 146,7 μέτρα. Τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012, αποτελώντας την πιο σύγχρονη φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Ισπανίας.

Κύπρος: Ποιες χώρες έστειλαν πρώτα δυνάμεις

Η Αθήνα επιβεβαίωσε, από την πρώτη στιγμή, έμπρακτα την στήριξή της προς την Κύπρο, σε «μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών», όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που απέπλευσαν με προορισμό την Κύπρο, ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού απέναντι στις αυξανόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.

Υπενθυμίζεται μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), το Λονδίνο προχώρησε σε ενίσχυση της παρουσίας του στην Κύπρο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Ο Στάρμερ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τονίζοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Επίσης, μετά τη Γαλλία και η Γερμανία ανταποκρίθηκε επίσης, θετικά σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σειρήνες ήχησαν ξανά στην Κύπρο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας