Χέγκσεθ σε υπουργό Άμυνας του Ισραήλ: «Συνεχίστε μέχρι τέλους, είμαστε μαζί σας»

Εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος φέρεται να του είπε «να συνεχίσει μέχρι τέλους».

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο ynetnews.com, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Κατζ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στη μάχη.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι το Ισραήλ «κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί» για τη ασφάλεια των αμερικανικών στρατευμάτων που βρίσκονται στην περιοχή.

Ο Κατζ ευχαρίστησε επίσης τον Χέγκσεθ για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, καθώς και για την εκτεταμένη βοήθεια στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επανέλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ λέγοντας: «Συνεχίστε μέχρι τέλους – είμαστε μαζί σας». «Πρόκειται για το πρώτο γνωστό αίτημα της κυβέρνησης για επιπλέον προσωπικό πληροφοριών στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν και ένδειξη ότι το Πεντάγωνο ήδη κατανέμει κονδύλια για επιχειρήσεις που μπορεί να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων που είχε θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», γράφει το πρακτορείο.

Η βιαστική προσπάθεια ενίσχυσης προσωπικού και πόρων για ενέργειες που συνήθως οργανώνονται πολύ πριν από αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις υποδηλώνει ότι η ομάδα του Τραμπ δεν είχε προβλέψει πλήρως τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ το Σάββατο.

«Αυτό που είδαμε ήταν μια εντελώς αυτοσχέδια επιχείρηση, όπου φαινόταν ότι κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν πίστευε πραγματικά ότι η στρατιωτική δράση ήταν επικείμενη», δήλωσε ο Τζέραλντ Φάιερσταϊν, πρώην ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης με εμπειρία στη Μέση Ανατολή. «Φαίνεται σαν να ξύπνησαν το Σάββατο το πρωί και να αποφάσισαν ότι θα ξεκινήσουν έναν πόλεμο».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια μαζική επιχείρηση με το Ισραήλ, η οποία είχε ως στόχο τις ιρανικές υποδομές ασφαλείας, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Ωστόσο, οι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη διατυπώσει έναν σαφή τελικό στόχο για την επιχείρηση. Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν επίσης δυσκολευτεί να παρουσιάσουν βάσιμους λόγους για τους οποίους οι επιθέσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν τώρα.

Το Ιράν αντέδρασε με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και άλλων στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο λιμάνι του Κουβέιτ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εγκαταστάσεις τους ήταν επαρκώς οχυρωμένες έναντι της προφανούς επίθεσης με drone. Ορισμένες διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ έχουν επίσης δεχτεί επιθέσεις, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να εξαντλήσουν τα πυρομαχικά τους.

